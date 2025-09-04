AUR atacă Guvernul Bolojan cu patru moțiuni de cenzură. Vor fi prezentate azi în Parlament și supuse votului pe 7 septembrie

Plenul reunit al Parlamentului se va întruni, joi, de la ora 11:00, pentru prezentarea celor patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan "în urma abuzurilor legislative şi a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar".

"Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri şi nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să îşi aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică şi separaţia puterilor în stat. (...) În faţa acestor abuzuri, AUR a depus patru moţiuni de cenzură, fiecare vizând domeniile în care guvernul loveşte cel mai grav: economia, companiile de stat, instituţiile autonome şi sănătatea", a transmis AUR într-un comunicat.

Luni, Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din pachetul II de reformă, premierul Ilie Bolojan prezentând aceste proiecte în cinci şedinţe succesive reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Potrivit art. 114 din Constituţie, dacă în termen de trei zile de la prezentarea proiectului de lege va fi depusă o moţiune de cenzură, care va fi adoptată de Parlament, Guvernul va fi considerat demis.

În cazul în care nu a fost depusă în acest termen sau adoptată o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, va fi considerat adoptat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













