AUR a depus patru moțiuni de cenzură. „Puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac"

03-09-2025 | 23:08
George Simion
George Simion

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva inițiativelor legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.

Mihai Niculescu

Singura inițiativă pentru care nu au depus o moțiune se referă la cea privind pensiile magistraților. Peste 120 de parlamentari de la AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați și-au dat semnătura. Însă, pentru ca moțiunile să treacă, opoziția trebuie să-i convingă și pe 80 de aleși de la putere să le dea votul, care va avea loc duminică.

Dacă una dintre moțiuni primește votul majorității aleșilor, atunci Guvernul este demis și proiectele sunt anulate.

Dacă toate moțiunile pică, proiectele sunt considerate adoptate de Parlament. Iar parlamentarilor le mai rămâne o singură cale de atac la Curtea Constituțională.

„Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna.

AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete

Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri și nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat.

Niciodată în istoria democrațiilor europene nu a existat un asemenea abuz: asumarea răspunderii pe cinci proiecte majore într-o singură zi, în condițiile în care coaliția de guvernare deține o majoritate de peste 70%. Această practică transformă Parlamentul într-o anexă formală și lipsește poporul român de dreptul fundamental la reprezentare” a transmis AUR într-un comunicat.

Sursa: Pro TV

AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea abuzivă a angajării răspunderii Guvernului
AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea abuzivă a angajării răspunderii Guvernului

Alianța pentru Unirea Românilor a transmis miercuri sesizări urgente către două organisme europene, acuzând Executivul că transformă o procedură excepțională într-un mecanism legislativ de rutină pentru evitarea dezbaterii parlamentare.

AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete
AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete

AUR a anunțat că a adunat semnăturile necesare și în următoarele ore va depune moțiuni de cenzură împotriva a patru dintre cele cinci inițiative legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.

Român bătut în Cluj pentru că e de etnie maghiară. Victima dă vina pe instigarea liderului AUR Dan Tanasă
Român bătut în Cluj pentru că e de etnie maghiară. Victima dă vina pe instigarea liderului AUR Dan Tanasă

Un cetățean român a fost bătut în Cluj pentru că vorbea limba maghiară, iar victima dă vina pe instigarea liderului AUR Dan Tanasă împotriva străinilor. Cazul este șocant, deoarece zona este cunoscută pentru buna conviețuire între etnii.

Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României
Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României

Descoperire arheologică de senzație în județul Cluj. Un pasionat de comori ascunse a dat peste 121 de piese din aur, un tezaur prețios de o valoare inestimabilă, spun încântați experții.

Guvernul a anunțat că şi-a asumat răspunderea pentru noile măsuri fiscale. Bolojan: Nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte
Guvernul a anunțat că şi-a asumat răspunderea pentru noile măsuri fiscale. Bolojan: Nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cele cinci legi din Pachetul doi de măsuri fiscale. AUR a anunțat că va depune moțiuni de cenzură care vizează aceste proiecte.

România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar autoritățile din Lisabona au transmis că cel puţin 15 persoane au murit, iar 18 sunt grav rănite.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

