AUR a depus patru moțiuni de cenzură. „Puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac”

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva inițiativelor legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.

Singura inițiativă pentru care nu au depus o moțiune se referă la cea privind pensiile magistraților. Peste 120 de parlamentari de la AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați și-au dat semnătura. Însă, pentru ca moțiunile să treacă, opoziția trebuie să-i convingă și pe 80 de aleși de la putere să le dea votul, care va avea loc duminică.

Dacă una dintre moțiuni primește votul majorității aleșilor, atunci Guvernul este demis și proiectele sunt anulate.

Dacă toate moțiunile pică, proiectele sunt considerate adoptate de Parlament. Iar parlamentarilor le mai rămâne o singură cale de atac la Curtea Constituțională.

„Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna.

Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri și nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat.

Niciodată în istoria democrațiilor europene nu a existat un asemenea abuz: asumarea răspunderii pe cinci proiecte majore într-o singură zi, în condițiile în care coaliția de guvernare deține o majoritate de peste 70%. Această practică transformă Parlamentul într-o anexă formală și lipsește poporul român de dreptul fundamental la reprezentare” a transmis AUR într-un comunicat.

