Luca Niculescu a admis că intrarea PNL în viitorul Guvern, alături de PSD, este un scenariu exclus în acest moment, pe fondul unei „doze mari de neîncredere” între formațiunile politice, și a prezentat soluțiile de avarie pentru a scoate România din blocajul instituțional, transmite news.ro.

„Nu sunt aici să fac partidele să se iubească”

Intervenind luni seară la Antena 3, Luca Niculescu a subliniat că misiunea sa este una atipică pentru peisajul politic autohton, tocmai din cauza incapacității partidelor de a ajunge la un numitor comun.

„Rolul meu nu este să fac aceste partide să se iubească. Există o doză mare de neîncredere între ele şi, dacă ar fi existat soluţii simple, nu s-ar fi ajuns la mine. În mod normal, politica este făcută de politicieni, premierul unei ţări este, în general, un om politic. Deci, situaţia este una specială de s-a ajuns la desemnarea mea”, a explicat premierul desemnat.

Deși a menținut confidențialitatea discuțiilor zilnice cu liderii de partide, Niculescu a recunoscut că poziția fermă a PNL, exprimată public prin vocea lui Ilie Bolojan, l-a convins că liberalii nu vor face parte din ecuația guvernamentală. „Nu cred, sincer, că aceasta este soluţia care ar fi cea mai fezabilă în momentul de față”, a concluzionat el.

Scenariile de rezervă: Guvern hibrid sau 100% tehnocrat

În condițiile în care varianta unei coaliții clasice, cu o majoritate solidă și transparentă, pare compromisă, Luca Niculescu a avansat două alternative pentru a debloca situația:

Guvernul hibrid: O formulă în care să intre unul sau două partide politice, alături de miniștri tehnocrați și experți „care se pricep la treburile țării”.

Guvernul pur tehnocrat: Un Executiv format exclusiv din specialiști, care să funcționeze pe baza unui acord parlamentar strict. „Să existe câteva mize pe care se înţeleg, cum ar fi adoptarea bugetului, cum ar fi faptul că nu se lansează în excese în Parlament, care după aceea să ducă la dezechilibrarea ţării”, a detaliat Niculescu.

Deși a admis că aceste formule sunt „ceva mai fragile” din punct de vedere politic, premierul desemnat a insistat că prioritatea zero este instalarea unui cabinet funcțional.

Apel la responsabilitate: „Haideţi să facem un guvern!”

Miza acestor negocieri este una critică, având în vedere apropierea sezonului rece și necesitatea adoptării bugetului de stat. Niculescu a lansat un apel la responsabilitate către întreaga clasă politică, avertizând că România nu își mai permite luxul amânării.

„Avem nevoie de atâtea lucruri înainte de venirea iernii, încât avem nevoie de un guvern. (...) Haideţi să facem un guvern! Suntem de prea multă vreme fără guvern”, a conchis Luca Niculescu, cerând partidelor să treacă peste orgolii pentru a asigura stabilitatea țării.