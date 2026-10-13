Victor Ponta: Cred că e cam ultima şansă cu Luca Niculescu, înainte de a ne sinucide în grup. Bolojan are o poziţie raţională

"Noi suntem independenţi, nu suntem chiar tehnocraţi (...), vom lua o decizie în momentul în care domnia sa (Luca Niculescu - n.r.) vine cu lista, dar că noi vrem să avem Guvern cu puteri depline. Spre deosebire de alţii, chiar înţelegem că suntem în ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, că dacă pică şi acest Guvern, va fi un dezastru naţional pe care nimeni nu-l controlează din punct de vedere fiscal, social, economic, că nu suntem aşa de mulţi, dar suntem serioşi, ceea ce e important. Nu am pus condiţia 'dacă nu e cineva de la UPR, nu o să votăm'. Nici vorbă de aşa ceva, dar dacă vreunul dintre noi este util în Guvern, evident facem politică şi vrem să ne implicăm. Ceea ce vreau eu să spun este următorul lucru: cred că e cam ultima şansă cea cu Luca Niculescu, înainte de a ne sinucide în grup, ca ţară, ca şi clasă politică", a afirmat Victor Ponta, membru al grupului.

„Dacă depinde votul la Guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea”, a spus deputatul Victor Ponta, luni, după întâlnirea cu premierul desemnat, potrivit Agerpres.

Victor Ponta: PSD are o „strategie sofisticată”

Referitor la situaţia de blocaj politic în care PSD condiţionează participarea la guvernare, Ponta a spus că aceste „jocuri” politice sunt „absolut aberante şi inexplicabile”, în condiţiile în care România este „în faliment cu totul”.

El a apreciat că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a avut o poziţie „extrem de raţională”.

„Am văzut că domnul Bolojan a cedat, ca să spun aşa, a avut o poziţie extrem de raţională: votăm, nu mai suntem noi în Guvern, pentru că ne-aţi dat jos. Aia că m-aţi dat jos ca să mă puneţi la loc nu are niciun sens. Aici, jocul aşa de copii nu-şi are rostul. Cred că la momentul votului pentru Guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o şansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem ca şi clasă politică”, a susţinut Ponta.

Victor Ponta a mai spus că PSD are o „strategie sofisticată”, încât nici el, care a fost la conducerea acestui partid, nu înţelege.

„Credeam că îi cunosc până zilele astea, dar zilele astea m-am gândit că au o strategie atât de sofisticată încât nici măcar eu nu înţeleg şi sunt convins că va veni această strategie mâine, poimâine şi o să facă ceea ce trebuie să facă un partid mare”, a adăugat Ponta.

În opinia lui, acest Guvern are un prim-ministru desemnat care poate fi acceptat de absolut toată lumea şi, în afară de AUR, toate partidele vor pierde la alegerile anticipate.