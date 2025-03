Antonescu: Nu am avut niciodată o tangenţă, o sugestie măcar din partea cuiva dintr-un serviciu secret

”Cred că viitorul acestor instituţii, SRI-ul probabil cea mai importantă, ţine şi de un efort rapid de adaptare pentru că războiul hibrid, ce s-a întâmplat la alegerile anulate în România, toate ameninţările care au sporit şi nu par a se linişti în viitor trebuie să primească un răspuns pe măsură”, a adăugat el.

Crin Antonescu a fost întrebat, miercuri, la Antena 3, cum era Serviciul Român de Informaţii în 1990 şi cum este în 2025, el replicând: ”Mi-e greu, nu am studiat anume”.

”Eu nu am simţit-o chiar pe pielea mea, am văzut prin jurul meu cum cad unii, cum îşi schimbă culoarea, cum îşi schimbă atitudinile. Eu cât am făcut politică şi până în ziua de azi nu am avut niciodată o tangenţă, un impediement, o sugestie măcar din partea cuiva dintr-un serviciu secret. Cred că viitorul acestor instituţii, SRI-ul probabil cea mai importantă, ţine şi de un efort rapid de adaptare pentru că războiul hibrid, ce s-a întâmplat la alegerile anulate în România, toate ameninţările care au sporit şi nu par a se linişti în viitor trebuie să primească un răspuns pe măsură, deci un efort de adaptare, capacitatea de luptă a acestui serviciu pentru a apăra ceea ce este de apărat”, a afirmat Antonescu.

El a mai făcut o recomandare SRI, şi anume cea ”de eliminare cât de repede se poate, că ştiu că nu este uşor, a realităţii şi a suspiciunilor că se amestecă în jocul politic”.

