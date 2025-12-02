Programul prin care liceenii din România studiază în SUA revine din 2027. FLEX are o rată de admitere similară cu Harvard

România a reușit să ajungă la un acord cu Statele Unite, pentru a relua programul FLEX, prin care liceeni români pot merge la studiu timp de un an, peste ocean.

Conform noului parteneriat, costurile sunt împărțite: jumătate vor fi suportate de partea americană, iar cealaltă, de țara noastră.

Din anul 2015, când a intrat în vigoare programul FLEX, aproximativ 300 de liceeni au mers în total să studieze în Statele Unite, timp de un an. De fiecare dată erau în jur de 2.000 de doritori, dar selecția este riguroasă.

Ramona Omet, American Councils România: „Rata de admitere o putem compara cu rata de admitere la Harvard sau ceva asemănător, deci undeva la poate 1-2% din cei care aplică”.

Sunt selectați elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, vorbitori de limba engleză, care nu au locuit în SUA mai mult de trei luni, în ultimii cinci ani. Odată ajunși acolo, cei aleși primesc o bursă lunară de 200 de dolari, sunt cazați la o familie americană și au asigurare medicală. Iulia a trăit visul american timp un an, într-un orășel din Wisconsin.

Iulia Fănătan: „La școală poți să-ți faci tu propriul orar și au o varietate de materii din care poți să îți alegi... oceanografie și astronomie. Am dat casting pentru musicalul școlii și am primit un rol”.

Și tinerii din SUA pot participa în programul FLEX

De anul trecut, și elevii americani au putut veni la noi, în același mod. Precum un tânăr din Missouri, care învață acum în clasa a zecea la Colegiul Național George Coșbuc din București.

Tevonte Ammons, elev american: „La școală toți s-au asigurat să fiu inclus în activități. Dacă profesorul spunea ceva ce nu înțelegeam, îmi traduceau.”

Programul a fost suspendat de partea americană, pentru anul școlar 2026/2027, care a invocat constrângeri de resurse. Dar, după negocieri, a fost semnat un acord de co-finanțare care va permite reluarea lui, din următorul an școlar.

Daniel David, ministrul Educației: „Statele Unite vor avea o contribuție de 50%, până acum aveau 100%, iar România va avea la rândul ei o contribuție de 50%. În funcție de cum va funcționa acest mecanism, vom vedea cum îl continuăm după 2027”.

Programul FLEX se desfășoară în 22 de țări.

