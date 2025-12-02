Programul prin care liceenii din România studiază în SUA revine din 2027. FLEX are o rată de admitere similară cu Harvard

Stiri Educatie
02-12-2025 | 08:31
×
Codul embed a fost copiat

România a reușit să ajungă la un acord cu Statele Unite, pentru a relua programul FLEX, prin care liceeni români pot merge la studiu timp de un an, peste ocean.

autor
Stirileprotv

Conform noului parteneriat, costurile sunt împărțite: jumătate vor fi suportate de partea americană, iar cealaltă, de țara noastră.

Din anul 2015, când a intrat în vigoare programul FLEX, aproximativ 300 de liceeni au mers în total să studieze în Statele Unite, timp de un an. De fiecare dată erau în jur de 2.000 de doritori, dar selecția este riguroasă.

Ramona Omet, American Councils România: „Rata de admitere o putem compara cu rata de admitere la Harvard sau ceva asemănător, deci undeva la poate 1-2% din cei care aplică”.

Sunt selectați elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, vorbitori de limba engleză, care nu au locuit în SUA mai mult de trei luni, în ultimii cinci ani. Odată ajunși acolo, cei aleși primesc o bursă lunară de 200 de dolari, sunt cazați la o familie americană și au asigurare medicală. Iulia a trăit visul american timp un an, într-un orășel din Wisconsin.

Citește și
Copii telefoane
Țările nordice interzic telefoanele în școli pentru ca elevii să fie mai atenți: „Mulți și-au pierdut concentrarea”

Iulia Fănătan: „La școală poți să-ți faci tu propriul orar și au o varietate de materii din care poți să îți alegi... oceanografie și astronomie. Am dat casting pentru musicalul școlii și am primit un rol”.

Și tinerii din SUA pot participa în programul FLEX

De anul trecut, și elevii americani au putut veni la noi, în același mod. Precum un tânăr din Missouri, care învață acum în clasa a zecea la Colegiul Național George Coșbuc din București.

Tevonte Ammons, elev american: „La școală toți s-au asigurat să fiu inclus în activități. Dacă profesorul spunea ceva ce nu înțelegeam, îmi traduceau.”

Programul a fost suspendat de partea americană, pentru anul școlar 2026/2027, care a invocat constrângeri de resurse. Dar, după negocieri, a fost semnat un acord de co-finanțare care va permite reluarea lui, din următorul an școlar.
Daniel David, ministrul Educației: „Statele Unite vor avea o contribuție de 50%, până acum aveau 100%, iar România va avea la rândul ei o contribuție de 50%. În funcție de cum va funcționa acest mecanism, vom vedea cum îl continuăm după 2027”.

Programul FLEX se desfășoară în 22 de țări.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, elevi,

Dată publicare: 02-12-2025 08:31

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Temele de vacanță pentru elevi ar putea fi opționale, iar cele zilnice limitate la cel mult două ore. Ce spun specialiștii
Stiri Educatie
Temele de vacanță pentru elevi ar putea fi opționale, iar cele zilnice limitate la cel mult două ore. Ce spun specialiștii

Ministrul Educației ar vrea ca temele de vacanță să fie opționale, cele zilnice să se limiteze la o oră pentru copiii din ciclul primar și la două pentru cei de gimnaziu.

Țările nordice interzic telefoanele în școli pentru ca elevii să fie mai atenți: „Mulți și-au pierdut concentrarea”
Stiri externe
Țările nordice interzic telefoanele în școli pentru ca elevii să fie mai atenți: „Mulți și-au pierdut concentrarea”

Campioane la digitalizare, țările nordice vor să facă schimbări majore cu privire la folosirea tehnologiei în școli. Iar în următoarele luni vor interzice total utilizarea telefoanelor mobile de către elevi, în timpul cursurilor.

Programul „laptele, cornul și fructul” pentru elevi, întârziat din nou: autoritățile dau vina pe birocrație și creșterea TVA
Stiri actuale
Programul „laptele, cornul și fructul” pentru elevi, întârziat din nou: autoritățile dau vina pe birocrație și creșterea TVA

Programul „Laptele, cornul și fructul” în grădinițe și școli pornește și în acest an lent și selectiv - cu toate că părinții îl consideră util.

Recomandări
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT
Stiri actuale
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru legea pensiilor magistraţilor. Aceasta este a doua încercare a executivului condus de Ilie Bolojan de a face această reformă.

Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse

Vlad Gheorghe, candidat independent, se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Surse politice susțin pentru Știrile ProTV.ro că el ar urma să îl susțină pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii
1 decembrie
Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Nu sunt perfecți pe ring, dar reușesc ceva rar și fabulos: să transforme eleganța în muncă, munca în performanță, iar performanța în mândrie pentru România și pentru noi toți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28