Mesaj de la Ambasada SUA: Parteneriatul dintre Statele Unite și România este puternic și se consolidează constant

24-12-2025 | 11:14
Ambasada Romaniei in SUA
Facebook/Ambasada României în Statele Unite ale Americii / Romanian Embassy to US

Statele Unite ale Americii şi România au un parteneriat "puternic" şi "în continuă creştere", bazat pe valori comune şi interese strategice, a declarat, miercuri, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael Dickerson.

Vlad Dobrea

"Suntem uniţi de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate. În timp ce preţuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea şi către noul an.

Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii.

Abia aşteptăm să împărtăşim acest an aniversar special cu prietenii şi aliaţii noştri cei mai apropiaţi, precum România", a transmis Dickerson, în mesajul de Crăciun al misiunii diplomatice.

Sursa: Agerpres

