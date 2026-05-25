„Noua Lege a Salarizării trebuie să fie exclusiv în interesul salariaților! Să-i apere, să nu le scadă veniturile, să fie plătiți la fel pentru aceleași joburi. Dincolo de cifre, mizele tehnice și disputele politice, sunt oamenii, copiii și familiile lor. Legea nu e doar un jalon esențial în PNRR, o reformă de care România are nevoie pentru a accesa 770 de milioane de euro din banii europeni. Este despre viitorul forței de muncă din țara noastră”, a scris ea pe Facebook.

Punctele bune ale legii

Gabriela Firea menționează că alinierea totală din 2027 este bună, pentru că se evită „greșelile din trecut (când calendarele de aplicare au fost blocate de guvernele Orban și Cîțu, lăsând medicii pe o grilă și restul bugetarilor pe alta)”.

„Din acest motiv, veniturile demnitarilor (înghețate ani la rând) vor înregistra o creștere mai mare atunci. Comisia Europeană a respins solicitarea inițială a PSD de aliniere graduală”, a scris ea.

De asemenea, Firea menționează și că „salariile bugetarilor vor fi calculate pe baza unei valori de referință (4.100 lei în 2027) stabilită anual, fără a mai fi legate direct de evoluția salariului minim pe economie (care va fi de 4.325 lei de la 1 iulie 2026)”, dar și că „cele aproape 20 de sporuri permanente dispar ca formă separată și devin parte din salariul brut. În schimb, apare un spor de performanță (între 10% și 20%), acordat pe criterii stricte pentru maximum 30% dintre angajații unei instituții”.

Liniile roșii

Există, totuși, câteva linii roșii, susține Gabriela Firea.

„Fără salarii scăzute! Chiar dacă se elimină anumite sporuri permanente, acestea vor fi incluse în salariul de bază. După intrarea în vigoare a noii legi, orice angajat trebuie să aibă cel puțin aceiași bani în portofel.

La muncă egală, salarii egale! Introducerea celor 12 grade de salarizare are rolul de a elimina inechitățile istorice din sistem, unde pentru aceeași funcție și responsabilitate se primeau sume complet diferite.

Consultarea de urgență a sindicatelor și patronatelor! Ministrul interimar al Muncii are obligația să declanșeze IMEDIAT consultările cu partenerii sociali. Detaliile tehnice, grila și ierarhizarea trebuie validate de cei pe care legea îi vizează direct”, se mai arfată în postare.