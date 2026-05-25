„«Guvernul meu» este o capcană!”, a scris Traian Băsescu într-o postare pe Facebook.

„Două partide care își spun «mari partide», nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării ţării pe care au îngenuncheat-o prin preşedinţii lor, Nicu (Nicolae Ciucă, n.r.) şi Marcel (Ciolacu, n.r.). Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama preşedintelui. «Guvernul meu», oferit pe tavă de «marile partide» preşedintelui, este doar o capcană”, a mai transmis fostul președinte.

La aproape trei săptămâni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură comună depusă de PSD și AUR, România nu are încă un premier desemnat.

Președintele Nicușor Dan a chemat săptămâna trecută formațiunile politice la consultări însă calculele politice sunt dificile. PNL și USR au refuzat refacerea coaliției, după ce PSD a dat jos guvernul din care a făcut parte. Iar PSD a transmis în repetate rânduri că refacerea fostei coaliții este varianta pe care o preferă, dar nu cu Ilie Bolojan premier.

Nicușor Dan a avut luni noi discuții cu liderii fostei coaliții, pe care le-ar putea continua și zilele următoare.

Întrucât refacerea guvernării cu PSD, PNL, USR și UDMR pare imposibilă, președintele ar lua în calcul desemnarea unui premier tehnocrat. Pe lista scurtă ar fi Eugen Tomac și Radu Burnete, consilieri ai lui Nicușor Dan și Șerban Matei, directorul Direcției de Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României, potrivit unor surse apropiate discuțiilor.