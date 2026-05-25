Demnitarul susține că nu își amintește să fi făcut acele afirmații și va cere autorităților să verifice dacă înregistrarea este reală ori alterată cu inteligența artificială.

Discuția ar fi avut loc, potrivit jurnaliștilor de la 2mnews.ro, care au publicat înregistrarea audio, în noiembrie anul trecut, la Ministerul Culturii. Andras Demeter le-ar fi explicat unor angajați reacția pe care ar fi avut-o în 2012, când a fost audiat de Parchetul General într-un dosar de corupție.

Cazul era legat de achiziția postului Radio Chișinău de către Radio România, instituție care la acel moment îl avea ca președinte pe actualul ministru interimar al Culturii. Andras Demeter și-ar fi exprimat nemulțumirea că statul român îl șicanează tocmai când el vrea să apere interesul României în Republica Moldova.

Andras Demeter, în înregistrarea audio: „Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez(...) Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.r., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag (cuvânt vulgar, n.r.) în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”

Deși nu neagă că o astfel de discuție ar fi putut avea loc, ministrul interimar al Culturii, susține că nu își amintește să fi spus chiar acele cuvinte.

Andras Demeter, ministrul interimar al Culturii: „Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu îmi amintesc să le fi făcut. Nu am altă explicație decât aceea că cineva are alt interes, cineva dorește să discrediteze pe toată lumea, prin mine, printr-o exprimare băgată în gura mea, cu sau fără tehnologie modernă, cu sau fără ajutorul inteligenței artificiale”.

Purtătorul de cuvânt al UDMR a anunțat că Uniunea îi cere demisia ministrului deoarece astfel de declarații ar proiecta efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare.