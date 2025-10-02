România se alătură Tratatului de prietenie ASEAN. Proiectul consolidează pacea și cooperarea în Asia de Sud-Est

Stiri actuale
02-10-2025 | 17:31
guvern

Executivul a aprobat joi un proiect de lege pentru aderarea României la Tratatul de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est (TAC).

autor
Sabrina Saghin

Potrivit unui comunicat al Guvernului, ca urmare a evaluării din partea ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est), România a primit, la 15 aprilie 2025, susţinerea statelor membre cu privire la intenţia de aderare.

România își exprimă angajamentul pentru pace și cooperare

„Prin aderare, România îşi exprimă angajamentul de a contribui la menţinerea păcii, prevenirea conflictelor şi consolidarea securităţii în Asia de Sud-Est, creând totodată noi oportunităţi de dialog şi colaborare politică şi economică cu statele ASEAN, fără a presupune costuri suplimentare legate de calitatea de membru", se arată în comunicat.

Ca informaţii suplimentare, Guvernul precizează că TAC, semnat iniţial în 1976 de Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore şi Thailanda şi ulterior extins către alte state şi organizaţii regionale, promovează pacea, prietenia şi cooperarea prin principii precum respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale, neamestecul în afacerile interne, soluţionarea paşnică a disputelor, renunţarea la ameninţări sau forţă şi dezvoltarea cooperării economice, comerciale, sociale, tehnice şi ştiinţifice.

În prezent, tratatul are 55 de state părţi, alături de Uniunea Europeană. Printre acestea se numără ţări din afara regiunii ASEAN, precum Franţa, Germania, Olanda, Grecia, Danemarca şi Luxemburg, iar alte state europene, precum Finlanda, Polonia, Spania şi Ungaria, se află în proces de aderare.

Sursa: Agerpres

Etichete: guvern, Asia, tratat de prietenie,

Dată publicare: 02-10-2025 17:31

