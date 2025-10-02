Pacienții ar putea obține gratuit a doua opinie privind diagnosticul. Medicii ar putea fi obligați să îi programeze

Stiri Sanatate
02-10-2025 | 19:38
×
Codul embed a fost copiat

Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, toţi pacienţii asiguraţi au dreptul la a doua opinie medicală, decontată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

autor
Alexandra Clej

Al doilea consult este adesea solicitat pentru a confirma sau infirma un diagnostic, sau pentru mai multe opțiuni de tratament. Doar că, deocamdată, contra cost. Proiectul a ajuns acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

Noile modificări vin în completarea legii drepturilor pacientului. În proiectul de lege precizările sunt clare: al doilea consult va fi gratuit.

Proiect pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003: la articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: (2) Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată."

Corespondent PROTV: „Practic, după primirea unui diagnostic, a unei scheme de tratament ori înainte de a ne da acordul pentru o intervenție chirurgicală, am putea obține gratuit a doua părere de la un alt medic."

Citește și
clinici, spitale
Clinici specializate în a doua opinie medicală, în România: ”I-a prelungit viața cu 7 ani”

Tânără: Mama, de exemplu, a fost la mai mulţi doctori, avea ceva markeri tumorali și au speriat-o foarte mult. Foarte costisitor"

Femeie: Am avut probleme cu tiroida, m-am dus la alt medic şi chiar m-a ajutat foarte mult în alegerea tratamentului."

Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România: „O a doua opinie medicală o poate cere oricare pacient. Pacientul are dreptul să își aleagă medicul la care vrea să facă consultație."

Medicul să programeze la alt medic

O altă modificare ar putea obliga medicul curant să programeze pacientul la umătoarea investigație. Inițiatorii spun că soluția ar fi dezvoltarea unui sistem online la care doctorii să aibă acces.

Vass Levente, inițiatorul proiectului: „O să oblige, consecvent, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să facă un sistem online sau prin telefon de programare, cum există și la privat, care să ajute medicii să poată să programeze pacienții la consultație în ambulatoriul de specialitate."

Proiectul mai prevede şi că sistemul regional de programare va fi elaborat în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Proiect pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: (2) Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la umătoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultul în limita resurselor existente, cu excepţia cabinetelor de medicină de familie până la dezvoltarea unui sistem regional de programare."

Totuși, unii medici spun că această schimbare ar presupune prea multă muncă pentru ei.

Mihai Mara, medic de familie: „Consider că este o activitate suplimentară, are nevoie de resurse, de timp. Noi să ne ocupăm de programări la pacienţi în altă parte, mi se pare cam mult, se pot naște situații în care pacienții sunt nemulțumiți de programarea pe care am făcut-o noi ”

Potrivit unei estimări făcute de Business Market Insights, la nivelul Uniunii Europene, piaţa serviciilor pentru a doua opinie medicală a crescut constant. În 2027 ar putea ajunge la 3,2 miliarde de dolari.

Sursa: Pro TV

Etichete: medici, cnas, consultatii gratuite,

Dată publicare: 02-10-2025 19:37

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Românii, puși să plătească pentru dreptul lor legal la a doua opinie medicală
Stiri Sanatate
Românii, puși să plătească pentru dreptul lor legal la a doua opinie medicală

Pacienţii nemulţumiţi de diagnosticul primit au dreptul la o a doua opinie medicală.

Clinici specializate în a doua opinie medicală, în România: ”I-a prelungit viața cu 7 ani”
Stiri Sanatate
Clinici specializate în a doua opinie medicală, în România: ”I-a prelungit viața cu 7 ani”

A doua opinie medicală poate însemna o şansă la viaţă, spun pacienţii care au trecut prin această experienţă. La primul consult au rămas fără cuvinte, dar au mai cerut o părere, iar unii dintre ei s-au vindecat.

Recomandări
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Octombrie 2025

48:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28