Pacienții ar putea obține gratuit a doua opinie privind diagnosticul. Medicii ar putea fi obligați să îi programeze

Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, toţi pacienţii asiguraţi au dreptul la a doua opinie medicală, decontată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Al doilea consult este adesea solicitat pentru a confirma sau infirma un diagnostic, sau pentru mai multe opțiuni de tratament. Doar că, deocamdată, contra cost. Proiectul a ajuns acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

Noile modificări vin în completarea legii drepturilor pacientului. În proiectul de lege precizările sunt clare: al doilea consult va fi gratuit.

Proiect pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003: la articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: „(2) Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată."

Corespondent PROTV: „Practic, după primirea unui diagnostic, a unei scheme de tratament ori înainte de a ne da acordul pentru o intervenție chirurgicală, am putea obține gratuit a doua părere de la un alt medic."

Tânără: „Mama, de exemplu, a fost la mai mulţi doctori, avea ceva markeri tumorali și au speriat-o foarte mult. Foarte costisitor"

Femeie: „Am avut probleme cu tiroida, m-am dus la alt medic şi chiar m-a ajutat foarte mult în alegerea tratamentului."

Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România: „O a doua opinie medicală o poate cere oricare pacient. Pacientul are dreptul să își aleagă medicul la care vrea să facă consultație."

Medicul să programeze la alt medic

O altă modificare ar putea obliga medicul curant să programeze pacientul la umătoarea investigație. Inițiatorii spun că soluția ar fi dezvoltarea unui sistem online la care doctorii să aibă acces.

Vass Levente, inițiatorul proiectului: „O să oblige, consecvent, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să facă un sistem online sau prin telefon de programare, cum există și la privat, care să ajute medicii să poată să programeze pacienții la consultație în ambulatoriul de specialitate."

Proiectul mai prevede şi că sistemul regional de programare va fi elaborat în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Proiect pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: „(2) Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la umătoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultul în limita resurselor existente, cu excepţia cabinetelor de medicină de familie până la dezvoltarea unui sistem regional de programare."

Totuși, unii medici spun că această schimbare ar presupune prea multă muncă pentru ei.

Mihai Mara, medic de familie: „Consider că este o activitate suplimentară, are nevoie de resurse, de timp. Noi să ne ocupăm de programări la pacienţi în altă parte, mi se pare cam mult, se pot naște situații în care pacienții sunt nemulțumiți de programarea pe care am făcut-o noi ”

Potrivit unei estimări făcute de Business Market Insights, la nivelul Uniunii Europene, piaţa serviciilor pentru a doua opinie medicală a crescut constant. În 2027 ar putea ajunge la 3,2 miliarde de dolari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













