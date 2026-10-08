La tragerile loto de duminică, 4 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.400 de câștiguri în valoare totală de peste 6,04 milioane de lei.

Tragerile loto din 8 octombrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,84 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,28 milioane de lei (peste 427.100 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,77 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 148.800 de lei (peste 27.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,2 milioane de lei (peste 412.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 466.800 de lei (peste 87.300 de euro).

Câștiguri importante la Noroc, Joker și Loto 5/40

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 86.046 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. De asemenea, la tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria N-3 în valoare de 3.279.807,66 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 365.367,95 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Loto 5/40 la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 125.669 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă Amparcat.ro.