Premiul, în valoare de aproximativ 980.000 de euro, a fost câștigat la tragerea din 12 noiembrie 2026. Biletul norocos a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași și a costat 32,50 de lei. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc.

Mesajul transmis oamenilor

﻿Potrivit Loteriei Române, bărbatul a declarat că joacă întotdeauna variante simple, iar o parte dintre numerele alese au o semnificație personală. Acesta intenționează să continue să joace la Loto 6/49 și Joker.

Câștigătorul a ales să nu își dezvăluie identitatea, dar a transmis un mesaj celorlalți jucători: „Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”.