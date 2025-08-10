Rezultate loto duminică, 10 august. Numerele câștigătoare în urma extragerii

Loto 6/49
10-08-2025 | 19:32
Duminică, 10 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 7 august, Loteria Română a acordat 19.789 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

Rezultatele loto din 10 august 2025

Joker: 37, 44, 5, 36, 8 +18
Noroc Plus: 231480
Loto 5 din 40: 31, 30, 11, 8, 34, 35
Super Noroc: 013033
Noroc: 4393937
Loto 6 din 49: 1, 16, 8, 26, 5, 25

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,70 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 463.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,82 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 65.200 de lei (peste 12.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,34 milioane de lei (peste 265.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 622.300 de lei (peste 122.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 145.000 de lei (peste 28.500 de euro).

Români câștigători la extragerea din 7 august

La tragerea Loto 5/40 de joi, 7 august, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 76.111,50 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 65.295,77 lei. Biletul norocos a fost jucat, de asemenea, pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri a câte 60.160,66 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Păuliș – jud. Arad, Suceava și sectorul 2, București și online pe joaca.loto.ro.

