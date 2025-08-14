Un bărbat din SUA a câștigat 167,3 milioane de dolari la loto, iar a doua zi a fost arestat. De ce este acuzat individul

14-08-2025 | 22:39
loto SUA
Kentucky Lottery

Imaginile de pe camera corporală a unui polițist din Florida surprind momentul în care un câștigător recent al jackpot-ului Powerball din Kentucky, care și-a ridicat premiul cu doar câteva ore înainte, este arestat.

Mihaela Ivăncică

Bărbatul ar fi lovit un agent în față într-o altercație. James Farthing și prietena sa, Jacqueline Fightmaster, au fost reținuți în aprilie, conform unui proces-verbal de arestare și documentelor judiciare consultate de USA Today.

Farthing, în vârstă de 50 de ani, este acuzat că a lovit în față un alt client al hotelului în timpul unei altercații. În timp ce un adjunct al șerifului din Pinellas încerca să intervină, Farthing l-ar fi lovit cu piciorul în față.

Poliția îl acuză pe bărbat că a încercat să fugă de la locul incidentului, fiind ulterior prins. Un alt proces-verbal de arestare arată că prietena lui Farthing este acuzată că a încercat să provoace altercații cu alți clienți ai barului din complex.

„Părea foarte beată, țipa și făcea declarații incoerente”, se menționează în document.

loto
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40, Joker. Numerele extrase duminică, 10 august 2025

Farthing este acuzat de o infracțiune gravă de agresiune asupra unui polițist și de două infracțiuni minore de agresiune și opunere rezistenței față de agent, conform dosarelor judiciare online. Fightmaster este acuzată de tulburarea ordinii publice.

Avocatul lui Farthing nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea USA TODAY.
Pe 28 aprilie, cu o zi înainte de arestare, Farthing și mama sa au fost anunțați câștigătorii unui jackpot Powerball în valoare de 167,3 milioane de dolari.

Acesta este cel mai mare premiu câștigat vreodată în istoria statului Kentucky.

„Va fi o Zi a Mamei de neuitat”, a declarat Linda Grizzle, mama lui Farthing, oficialilor loteriei. „Cu acești bani îmi voi plăti toate datoriile.”

Sursa: USA Today

Dată publicare: 14-08-2025 22:39

