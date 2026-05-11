Deja în Gherla, județul Cluj, s-a albit pământul de la gheața căzută din cer. Ne confruntăm, cu primele furtuni ale anului - spun meteorologii, care au emis, în prima fază, un cod galben, pentru jumătatea de vest a României.

După o zi cu 20 de grade în termometre în Gherla, județul Cluj, a început să plouă cu gheață. Într-o jumătate de oră pământul arată ca după ninsoare.

Bărbat: „A trecut de două degete gheața și trotuarele de parcă ar fi fost ninse. Am scăpat cu bine cu mașina, că mi-a fost un pic groază”.

Femeie: „Vai, în grădină ne-a făcut praf. M-am dus la grădină, praf mi-a făcut-o. Roșiile, salata, ce am pus, cartofii acum încep să iasă."

Vremea rea este adusă de un ciclon care s-a format în Mediterană. Sunt așteptate vijelii, ploi torențiale și temperaturi scăzute. Inițial în vestul țării unde este cod galben până marți, ulterior peste tot.

Cel mai probabil vijeliile se vor muta în sud-est.

Robert Balasz, meteorolog: „Vor fi probabil primele furtuni din acest an, furtuni de vară".

Până joi dimineața sunt prognozate temperaturi mai mici decât ar fi normal în această perioadă. Maximele nu vor depăși 18 grade, iar minimele vor coborî până la 4 grade în Transilvania. În noaptea de miercuri spre joi sunt așteptate precipitații mixte în zonele de munte.