Odată cu creșterea prețurilor pe piețele internaționale, taxele cântăresc mai puțin din prețul final.

Spre exemplu, pentru un litru de motorină care la pompă costă 10 lei 12 bani, acciza este fixă - 2 lei și 80 de bani. TVA, singura taxă care crește, odată cu scumpirile, înseamnă la acest tarif 1,76 de lei. Adică taxele ajung la 45% din total.

Restul de 5 lei și 56 de bani înseamnă combustibilul și costurile operaționale, potrivit unui calcul al Ministerului Energiei.

Fiind secret comercial, e greu de spus cu exactitate cât înseamnă marja la fiecare lanț de benzinării. Dar putem estima, comparând cu proporțiile din trecut, că aceste costuri operaționale sunt în jur de 1,5-1,7 lei. Acestea includ, pe lângă profit și transportul, costurile cu depozitarea, salarii, utilități, administrație.

Măsuri pentru reducerea prețurilor

Guvernul a luat măsuri împotriva creșterii prețurilor la pompă. Cu toate acestea, nu reduce acciza la carburant, unul dintre costurile fixe ale prețurilor din benzinării.

Soluția partidelor de la guvernare vizează doar profiturile realizate de benzinării și stabilește ca vreme de șase luni, adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime din care sunt produse să fie limitat pe tot lanțul economic la 50% din media anului 2025.

„O intervenție asupra accizei nu înseamnă că e o garanție că prețul va scădea. Măsurile trebuie să fie dozate, pentru a asigura stabilitatea prețurilor, să pornim un cadru în care pe zona de control să vedem operatorii care au mărit prețurile fără legătură cu criza”, a spus ministrul de Finanțe.

Prețurile din benzinăriile din Capitală și restul țării pot fi verificate pe Monitorul Prețurilor.