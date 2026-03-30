”N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă, adică să avem prim-ministru pe Ilie Bolojan”, a precizat liderul PSD.

”Azi am prezentat colegilor din regiunea Moldova cele trei posibile scenarii. Primul este cel de a rămâne aşa cum suntem acum, al doilea, care comportă, să spunem, şi alte trei sub-scenarii, înseamnă să rămânem în actuala coaliţie, dar să existe o reconfigurare şi al treilea este trecerea în opoziţie. Nu există alte variante”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Bacău.

El a arătat că sunt la a patra reuniune regională a partidului, privind consultarea cu privire la rămânerea sau nu în actuala guvernare.

”Nimeni nu susţine să rămânem cum suntem acum. N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă, adică să avem prim-ministru Ilie Bolojan, şi să rămână lucrurile în această formă, în coaliţie. Toată lumea îşi doreşte, aşa cum am şi votat, de fapt, în iunie anul trecut, să continuăm, sau aproape toată lumea, în cadrul unei coaliţii pro-europene, dar să nu mai fie lucrurile în aceşti parametri. Şi asta nu pentru că e extraordinar de bine în România. Vedem cu toţii că mergem într-o direcţie greşită”, a explicat Grindeanu.

Grindeanu se uită la ”macroeconomie”

Liderul PSD a arătat că ”ne uităm pe indicatorii macroeconomici şi vedem că lucrurile nu sunt bune, vedem că avem o inflanţă de aproape 10%, vedem că avem 55.000 de oameni care au fost disponibilizaţi din sectorul privat, din sectorul privat în ultimele şase-şapte luni, vedem că producţia industrială a României, de la o lună la alta, a scăzut cu 16%, vedem că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%”.

”Asta ne duce în situaţia în care suntem noi, azi, PSD-ul, ca partid responsabil, să facem o evaluare a guvernării, începând cu autoevaluarea noastră, începând cu miniştrii noştri şi, evident, extrapolând aceste lucruri la întreaga coaliţie. Şi atunci, în 20, când vom da acest vot, vom decide pe ce cale vom merge”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a fost întrebat şi despre trecerea în Opoziţie.

”Nu vreau să anticipez aceste lucruri, avem un vot în 20 aprilie pe care îl vor exercita aproape 5.000 de colegi. Vom întreba, aşa cum am întrebat în iunie, cred că a fost final de iunie celălalt referendum intern, când am hotărât să intrăm în această coaliţie şi vom vedea care va fi rezultatul. Ar însemna să anticipez anumite lucruri şi nu e corect. Ce vă spun în mod sigur e următorul lucru, că nu mergem în direcţia corectă, şi asta nu o spune Sorin Grindeanu, ci (..) 80% dintre români astăzi spun că direcţia în care mergem nu e cea bună şi că România merge într-o direcţie greşită. Iar noi avem datoria de fapt să încercăm să schimbăm această direcţie”, a mai afirmat Grindeanu.

”Vă asigur că după votul din 20 aprilie, odată cu rezultatul respectiv, vom veni şi vom discuta la modul deschis toate scenariile în care, odată ce avem acel rezultat, în care putem intra responsabil, direct, transparent, fără niciun fel de nuanţe, fiindcă lucrurile aşa trebuie să fie făcute, fiindcă vorbim despre guvernarea unei ţări, nu despre ce-şi doreşte PSD-ul, PNL-ul, USR-ul şi aşa mai departe. Noi trebuie să guvernăm pentru români şi pentru ca românii să trăiască mai bine”, a concluzionat liderul PSD.