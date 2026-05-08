Premierul demis susține că opoziția este cea mai corectă soluție în actualul context.

Robert Hoară: Putem discuta despre un pol de dreapta alături de USR și poate cei din Forța Dreptei sau cei din REPER?

Ilie Bolojan: ”Una din deciziile pe care noi am confirmat-o și la ședința Biroului Politic Național, după moțiunea de cenzură este că nu vom mai colabora cu Partidul Social-Democrat, care a încălcat toate înțelegerile. A dinamitat coaliția de guvernare, a folosit minciuna ca una din principalele arme politice, a tras frâna de mână la proiectele de reformă și asta este o decizie fără echivoc. Cu celelalte partide cu care în aceste luni am colaborat în govern USR, UDMR, am construit o relație de încredere care s-a bazat pe corectitudine și pe respectul reciproc”.

Premierul demis, Ilie Bolojan, susține că PNL și USR vor colabora pe viitor pentru a asigura implementarea reformelor pentru modernizarea României.

”În baza discuțiilor pe care le-am avut cu domnul Președinte dominic Fritz, am convenit să întărim colaborarea și să creăm o contrapondere la iresponsabilitatea Partidului Social Democrat, o contrapondere care se bazează pe o viziune de modernizare a României și pe responsabilitatea partidelor noastre. Asta înseamnă că în perioada următoare, în discuțiile care vor avea loc în Parlamentul României, ne vom poziționa în așa fel încât să fim convergenți. Fiecare partid probabil va fi invitat separat, dar vom avea poziționări comune”.

Robert Hoară: Această colaborare ar putea fi făcută din opoziție?

Ilie Bolojan: ”Nu văd niciun fel de problemă. PSD este responsabil și a dovedit că nu poate face o majoritate. De facto înseamnă că asumându-și răspunderea guvernării, Partidul Național Liberal nu poate fi decât în opoziție”.

Robert Hoară: Știm că în PNL, în momentul de față, apele sunt destul de agitate și înțelegem că ar fi nevoie de o consultare mai mare la nivelul partidului, astfel încât majoritatea să decidă dacă merge sau nu în opoziție.

Ilie Bolojan: ”Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut. Dar când doamna Vasilescu citește Statutul PNL, ar trebui să faci invers. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat greșit de PSD, care l-a dorit un breloc. Prin votul pe care l-a dat acest partid de 3 ori, inclusiv prin votul fără echivoc după moțiunea de cenzură, practic și a recâștigat respectul de sine. Am spus-o foarte deschis, dacă vrem să ne respecte românii, atunci trebuie să aibă încredere în noi și ca să aibă încredere în noi, trebuie într-adevăr să le probăm că acest partid are valorile lui are demnitatea lui”.

Ilie Bolojan transmite că soluția cea mai bună pentru PNL la momentul de față este opoziția.

”O coaliție în care unul trage în stânga și celălalt în dreapta și își anulează acțiunile. Deci îți bați joc practic de țara noastră. E mult mai corect să stai în opoziție. Asta a fost o evaluare greșită și atunci când ai astfel de acțiuni în care practic demolezi o construcție care funcționează, trebuie să își asume această răspundere și de asta au dat dovadă de iresponsabilitate”.