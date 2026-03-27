Măsurile luate de autorităţi nu vor determina scăderea preţului, arată estimările prezentate vineri de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

Potrivit acestuia, în condiţiile unei creşteri a preţului gazelor cu 60%, estimările indică o creştere a preţului pâinii de 15,8% în scenariul realist şi de 26,7% în cel oportunist, dacă preţul motorinei creşte cu 30%.

În situaţia în care motorina se scumpeşte cu 50%, estimarea indică o creştere a preţului pâinii cu 19,4% (scenariu realist), respectiv 32,67% (scenariu oportunist), iar în cazul unei majorări de 70% a preţului motorinei, pâinea s-ar putea scumpi cu 22,8%, respectiv 38,6%, a explicat Chisăliţă.

Creșterile la motorină și gaze majorează prețul pâinii

El susţine că, în cazul unor creşteri mai mari, de 50% sau 70% la motorină, piaţa nu mai reacţionează liniar, întrucât unii producători absorb o parte din şoc, alţii majorează preţurile peste costuri, retailerii operează ajustări în trepte, iar cererea mai slabă limitează capacitatea de transfer integral al scumpirilor.

BNR arată că preţurile de consum sunt împinse de costuri şi aşteptări, dar frânate de cererea mai slabă, a adăugat el.

„Preţul pâinii tinde să crească cam de 2 până la 2,5 ori peste efectul contabil direct al motorinei şi al gazelor, în scenariu normal de piaţă. Astfel, creşterea preţului gazelor cu 60% şi a motorinei cu 30% de la începutul anului până în prezent determină o creştere a preţului pâinii cu 15,8% până la 38,6%", a menţionat specialistul.

În acest context, măsurile luate de autorităţi nu vor influenţa scăderea preţului pâinii în anul 2026, consideră preşedintele AEI.

El a explicat că preţul motorinei a crescut cu 30% de la începutul anului şi, ţinând cont că partea ei în costul pâinii este 11%, efectul contabil este de +3,3% la preţul pâinii pentru anul 2026, considerând că se menţine cel puţin 5 luni această situaţie de criză.

„Ce se discută mai puţin în această perioadă este preţul gazelor naturale care, începând cu data de 1 aprilie 2026, pentru consumatorii non-casnici nu mai este plafonat", a adăugat el.

Gazele naturale cresc costul pâinii cu 6,6%

Chisăliţă afirmă că preţurile gazelor naturale marfă pe BRM s-au dublat faţă de începutul anului, ceea ce determină o creştere a preţului gazelor naturale, cu tarifele şi taxele incluse, faţă de anul trecut, cu circa 60%.

Astfel, în preţul pâinii, 11% reprezintă costul gazelor.

„Asta înseamnă că preţul pâinii urmează să crească contabil din această cauză cu 0,11 x 0,60 = 0,066, adică +6,6%", a spus preşedintele AEI.

În datele INS pentru februarie 2026, categoria „Pâine" era deja la 110,12 faţă de februarie 2025, adică aproximativ +10,1% an/an, iar luna-la-lună era 100,59, adică +0,59% doar în februarie/ianuarie 2026, a precizat specialistul.

Comportamentul comercianţilor din România arată că aceştia, la fiecare creştere contabilă a costurilor, vin cu un adaos suplimentar. În practică, nu se transmite doar costul direct, susţine Chisăliţă.

Comercianții majorează prețul dincolo de costuri

„BNR notează că în 2025 au ridicat preţurile produselor costurile salariale, aşteptările inflaţioniste, unele scumpiri agroalimentare şi cursul valutar, în timp ce reducerea cererii de consum a redus preţurile, ceea ce arată că majorarea preţurilor nu este doar contabilă, ci şi determinată de comportamentul comercianţilor", mai arată analiza.

Totodată, INS arată că în ianuarie 2026 volumul vânzărilor cu amănuntul a scăzut, iar pe segmentul alimentar scăderea a fost în jur de 3% an/an; asta înseamnă că retailerii au mai puţin spaţiu să transfere integral orice cost suplimentar.

Conform sursei citate, creşterea preţului pâinii se bazează pe efecte directe şi indirecte, pe comportamentul comercial, dar şi pe frânarea cererii.

Astfel, efectul direct contabil al majorării preţului motorinei în anul 2026 este estimat la +3,3%, iar cel al creşterii preţului gazelor naturale, începând cu luna aprilie 2026, la +6,6%.

În ceea ce priveşte efectele indirecte, motorina nu intră doar în transportul pâinii, ci şi în livrarea făinii, distribuţia între depozit şi magazin şi în logistica pe întreg lanţul. Un adaos realist generat de aceste influenţe este estimat la încă +0,3% până la +0,8%, având în vedere că transportul afectează mai multe etape, nu doar ultima verigă.

Un alt factor îl reprezintă comportamentul comercial.

Comercianții ajustează prețul „în trepte”

În România, multe ajustări de preţ nu se fac milimetric, ci în „trepte". Consiliul Concurenţei a observat în 2025 că, la unele produse alimentare, creşterile au depăşit efectul strict al majorării TVA, iar la pâine s-a raportat o creştere de peste 2% în acel episod. Acest lucru sugerează că, atunci când apare un motiv vizibil de cost, unii comercianţi tind să rotunjească în sus sau să îşi refacă marja.

Un alt factor este frâna cererii, în condiţiile în care cererea mai slabă reduce capacitatea de a transfera integral scumpirile către client.

În ceea ce priveşte estimarea finală, pentru România, la o majorare a preţului motorinei cu 30%, cu o pondere de 11% în cost, şi a gazelor naturale cu 60%, tot cu o pondere de 11% în cost, rezultă că preţul pâinii poate ajunge la o creştere minimă contabilă de +9,9%.

Cel mai probabil în piaţă, majorarea va fi între 15,8% şi 24,7%, iar în scenariul în care comercianţii profită de context, rotunjesc sau transmit şi alte costuri, scumpirea va fi între 26,7% şi 35,64%.

„Aceşti multipli nu reprezintă o lege fixă, ci o estimare comportamentală rezonabilă pentru piaţa românească, ţinând cont de transmisia incompletă sau, uneori, de supratransmisia costurilor", a explicat preşedintele AEI.

În termeni contabili, creşterea preţului pâinii rezultă din majorarea preţului motorinei şi a gazelor, fiecare având o pondere de 0,11 în cost.

Astfel, în scenariul realist, creşterea este de aproximativ 1,6 - 2,5 ori peste efectul contabil, iar în scenariul oportunist poate ajunge la aproximativ 2,7 - 3,6 ori peste acesta, a menţionat Chisăliţă.