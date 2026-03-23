Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență „pentru protejarea economiei și a populației”
OUG pentru declararea situației de criză pe piața țițeiului: Adaos comercial limitat la 50%. Alte măsuri | DOCUMENT

Adaosul comercial va fi limitat la 50% la benzină, motorină și materii prime, iar exportul carburanților se va face doar cu aprobarea scrisă a Guvernului, se arată în proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața petrolului. 

Cristian Anton

Ministerul Energiei a publicat luni seara proiectul de ordonanţă de urgenţă care prevede declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie şi/sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora.

Potrivit documentului citat, adaosul este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni, iar măsura are în vedere evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă.

Limitarea adaosului comercial se aplică pe tot lanţul de activitate economică.

Iniţiatorii precizează că prin adaos comercial se înţelege diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de producţie, respectiv costul de achiziţie, practicate de fiecare operator economic.

Textul integral al OUG pentru declararea situației de criză pe piața țițeiului poate fi consultat in documentul atașat:


Proiectul de OUG privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză

Proiectul prevede, totodată, că exportul produselor petroliere (benzină şi motorină) se va putea realiza doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi ministerului de resort.

"Pe durata situaţiei de criză, exportul şi/sau livrările intracomunitare de benzină şi motorină se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Energiei", se precizează în proiectul de act normativ.

În context, documentul prevede că efectuarea de către operatorii economici a operaţiunilor de export sau a livrărilor intracomunitare de benzină şi/sau motorină în alte condiţii decât cele prevăzute reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 5% şi 10% din cifra de afaceri.

Totodată, se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preţ care depăşeşte valorile preţurilor maximale şi se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conţinutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piaţă de la 8% la minimum 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecţie.

Măsurile de protecție se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită

În termen de 30 de zile de la terminarea situaţiei de criză, ministerul de resort va analiza şi va propune, dacă va fi cazul, măsuri compensatorii pentru operatorii economici, astfel încât obiectivele naţionale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră să nu fie afectate.

Măsurile de protecţie se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză.

"În lipsa acestor intervenţii legislative, există riscul afectării continuităţii în aprovizionarea consumatorilor şi al blocajelor operaţionale în piaţa gazelor naturale", se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Evenimentele din Orientul Mijlociu au avut repercusiuni majore asupra pieţei petroliere globale, în special în ceea ce priveşte cotaţiile ţiţeiului: - cotaţia Brent a ajuns, în data de 22 martie, la circa 114 USD/baril (cu un maxim de 119,82 USD/baril în 19 martie, comparativ cu valori de aproximativ 65 USD/baril la începutul lunii februarie 2026).

Astfel, la nivel naţional, în data de 22 martie, preţurile benzinei standard şi motorinei standard au atins un nivel mediu de 9.18 lei/litru, respectiv 9,91 lei/litru, precizează nota de fundamentare.

"Creşterea amplă a preţurilor acesteia în perioada recentă pe plan internaţional se răsfrânge asupra dinamicii preţurilor de consum, şi conduce la majorarea ratei inflaţiei la nivel naţional. Aceste creşteri ale cotaţiilor ţiţeiului şi a motorinei pun presiuni majore pe piaţa petrolieră din România, care depinde de importuri de ţiţei în proporţie de circa 75%", explică documentul citat. 

Cine și în ce condiții declară situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului. Măsurile pe care le pot lua autoritățile
Guvernul va adopta, la 24 martie 2026, un OUG prin care să fie declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi să fie stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației.

Lumea, amenințată de o criză energetică majoră din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. „Nicio ţară nu va fi imună”
Lumea s-ar putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a avertizat luni Fatih Birol, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE).

Scumpirea carburanților se va vedea și la raft. Alimentele care ar putea avea prețuri cu până la 10% mai mari
Scumpirea carburanților urmează să aducă și creșteri de prețuri la raft. Producătorii și marile lanțuri de magazine avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi cu până la 10% pe fondul costurilor tot mai mari cu energia și transportul. 

Analist, despre decizia SUA de a amâna loviturile în Iran: „Dacă Trump se cam zbate, iranienii, în schimb, cred că câștigă”
Donald Trump amână cu 5 zile loviturile americane asupra centralelor electrice din Iran. Asta după ce Statele Unite și Iranul ar fi avut „discuții productive pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu, susține el. 

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”
Armata Română ar putea trimite personal specializat în deminare în Strâmtoarea Ormuz, închisă pe 2 martie de Iran. 

