Între timp, Sorin Grindeanu a început să poarte discuții pentru un guvern minoritar. Kelemen Hunor, reprezentanții minorităților și ai opoziției au trecut, pe rând, prin biroul șefului PSD, pentru a negocia o variantă de cabinet fără PNL, USR și AUR.

Anunțul formării alianței PNL-USR le-a schimbat planurile celor din PSD, care iau în calcul tot mai serios un guvern minoritar. Deocamdată, Sorin Grindeanu le-a dat asigurări ambasadorilor țărilor membre ale Uniunii Europene că PSD nu schimbă direcția și nu face alianță cu AUR.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Le-am spus și prin viu grai, ceea ce probabil că au văzut și până acum, că noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR. Lucrul acesta se dovedește”.

Dan Dungaciu, AUR: „Ceea ce am făcut a fost, dacă vreți, o tovărășie de drum, cum ar spune social-democrații mai vechi. Interesul nostru a coincis cu interesul PSD-ului”.

Sorin Grindeanu a discutat apoi, pe rând, cu Kelemen Hunor, Varujan Pambuccian, dar și cu câțiva parlamentari neafiliați.

Sorin Grindeanu: „România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern. Dacă se așază toată lumea în mod onest la masă, PSD-ul e dispus să facă acest lucru”.

Kelemen Hunor: „Eu doresc refacerea coaliției pentru că în acest moment este singura variantă prin care, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp, poți să faci treabă”.

Doar că, în PNL și USR, nici nu se pune problema ca vreun parlamentar să negocieze cu PSD.

Reporter: „Vă e teamă să nu ajungă și parlamentari PNL în biroul lui Sorin Grindeanu?”

Mircea Abrudean: „Nu ne e teamă deloc de acest scenariu, poate să existe acest scenariu, deși decizia BPN este clară și a fost votată de toată lumea. Dacă vor exista parlamentari PNL care vor avea altă abordare, sigur că e opțiunea personală”.

Ștefan Pălărie, senator USR: „PSD se comportă schizofrenic. Are mai multe personalități. Vrea o aventură de dragoste cu partidele cu care a mai avut guvern în trecut”.

Cele patru scnearii de Guvern luate în calcul de Nicușor Dan

Conform unor surse din cadrul Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan analizează patru scenarii pentru formarea unui nou cabinet: guvern minoritar în jurul PSD, guvern minoritar în jurul PNL și USR, un premier independent cu un cabinet politic sau un cabinet format doar din tehnocrați.

Iar pentru a vedea care se potrivește mai bine situației actuale, la finalul săptămânii vor începe consultările cu toate partidele din Parlament.

Cum PNL și USR au anunțat că rămân în opoziție, un guvern în jurul PSD prinde tot mai mult contur. Un Executiv PSD-UDMR + celelalte minorități, sprijinit de neafiliați și de celelalte grupuri din opoziție, mai puțin AUR, ar avea cu 8 voturi peste pragul minim.

De remarcat că, în toiul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, grupul parlamentar POT al Anamariei Gavrilă și-a schimbat denumirea în Uniți pentru România și are un nou lider.

În varianta unui guvern minoritar format în jurul PSD, premierul ar fi social-democrat.

Reporter: „Ați refuza funcția de premier, domnule Grindeanu?”

Sorin Grindeanu: „Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”.

Corespondent Știrile ProTV: „Deși până acum câteva săptămâni nu aveau nicio problemă în a se așeza la aceeași masă, acum foștii parteneri din coaliția de guvernare își pun bazele în președintele Nicușor Dan că va reuși să găsească formula potrivită de guvernare. Iar asta s-ar putea întâmpla cel mai devreme la finalul lunii mai. Până atunci, liderii partidelor politice își joacă toate cărțile în negocierile făcute în spatele ușilor închise, în speranța că foștii parteneri, deveniți acum adversari, vor ceda”.