Gabriel Liiceanu: ”Ilie Bolojan a căzut în sus". Cum explică scriitorul criza politică și situația actuală a României

Într-un interviu realizat de jurnalistul Cristian Leonte pentru ȘtirileProTV.ro, filozoful și scriitorul Gabriel Liiceanu a vorbit despre situația politică actuală a României — un blocaj guvernamental, o clasă politică pe care o consideră de „calitate mizerabilă" și un popor pe care îl vede prins între obediența moștenită din comunism și speranța că lucrurile se pot schimba.

„Trăim o nevroză planetară și locală"

Gabriel Liiceanu nu se prezintă drept analist politic, dar spune că nu poate rămâne indiferent față de ce se întâmplă în jurul său. Seara, mărturisește el, aruncă un ochi la știri — iar ce vede ... îl frământă.

„Mă lămuresc în două clipe că se bate apa în piuă enorm, că trăim o nevroză planetară și locală. Astea sunt lucrurile pe care le rețin. Sigur că da, trec în revistă deopotrivă istoria acestui popor, care e poporul meu și pe care îl... mi-e foarte drag și nu-mi indiferent, adică, și mă întreb de ce a ajuns el aici? Cum se face că ocupăm locul ăsta teribil, primul loc în ultimele locuri ale parametrilor civilizați din Europa", spune Gabriel Liiceanu.

Filozoful respinge tentația retragerii în ”turnul de fildeș”. Spune că un intelectual care lucrează cu cuvintele nu poate întoarce spatele realității, pentru că „urâtul lumii, când crește și este lăsat în indiferența oamenilor care îl acceptă ca neputând să-l schimbe, ajunge, intră peste ei". Pe lângă meseria de gânditor, crede el, orice intelectual trebuie să practice și „meseria de cetățean".

Românii nu cer socoteală puterii — o lecție neinvățată din democrație

Una dintre ideile principale ale lui Liiceanu este că românii nu știu să folosească democrația între alegeri. Votul dat o dată la patru ani nu este suficient, iar societatea civilă rămâne prea puțin activă.

„Oamenii uită că între două alegeri, în acei 4 ani, societatea nu stă și așteaptă să treacă cei 4 ani și să vadă și ce mai inventează puterea. Noi nu avem conștiința destul de limpede a ceea ce înseamnă societate civilă, faptul că fiecare român din această țară poate să devină activ ca membru al societății civile", a spus Liiceanu.

El amintește momentele în care românii au arătat că știu ce pot face: Revoluția din decembrie 1989 și protestele din 2017 față de celebra ordonanță de urgență care a scos 600.000 de oameni în stradă și l-a trimis acasă pe premierul de la acea vreme (Sorin Grindeanu, n. red.). „Atunci s-a văzut care este puterea unui popor într-o democrație", spune filozoful.

Problema mai adâncă, însă, este istorică. Liiceanu crede că obediența față de putere a fost „perfect instilată" în români în deceniile de comunism, sub Gheorghiu-Dej și Ceaușescu. Iar după 1990, Ion Iliescu a preluat acest popor și, prin intermediul instituțiilor moștenite din vechiul regim, a pus bazele unui „partid al corupției" — PSD — care a dominat viața politică românească timp de 35 de ani.

„Noi am ieșit după Gheorghiu-Dej și Ceaușescu, am devenit un popor în care frica fusese perfect instilată. Ceea ce a preluat Iliescu a fost acest popor. Și în clipa în care a trecut pe celălalt mal al istoriei după el, cu malefica instituție, cea care a fost instituția reprimării, Securitatea, atunci aliindu-și în continuare instituțiile de represiune ale statului comunist și adaptându-le la noua perioadă, a dat România pe mâna unui partid al corupției", a explicat Liiceanu.