Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. "Avem toate argumentele"

13-10-2025 | 19:02
România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.

Stirileprotv

Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Cristian Leonte.

“Vreau să le transmit românilor încredere și speranță, pe termen mediu. Care termen mediu - putem să-l precizăm, e sfârșitul anului viitor. Adică România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică, începând cu 2027.

Foarte probabil, dacă nu facem greșeli, vom fi în OECD la jumătatea anului viitor, vom începe să exploatăm gaz în Marea Neagră, vom fi conectați în sfârșit cu autostradă din portul Constanța în vestul Europei.

Avem, încă, o industrie foarte bună de IT și putem să o ducem în direcția inteligenței artificiale. Deci avem niște atribute pe zona economică care, imediat după ce trecem de aceste turbulențe financiare, să aducă dezvoltare economică și prosperitate în România”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Instituțiile care combat dezinformările Rusiei vor fi coordonate de CSAT. "Fiecare s-a ocupat de bucățica ei"
Șeful statului a explicat și de ce România a fost nevoită să ia măsuri de corectare a deficitului. În lipsa lor, am fi ajuns o țară nerecomandată investițiilor, “și în felul ăsta să avem o retragere foarte mare de bani din România”.

Nicușor Dan: "România a avut o problemă de deficit. (...) Mai sunt țări în Uniunea Europeană care au deficit, unele au 5%, Franța, unele au 6%, nimeni nu a avut 9-10%, cum putea să aibă România.

Și atunci, nu a fost neapărat o chestiune care să vizeze această cifră, ci faptul că România, ca să funcționeze, are nevoie de împrumuturi. Împrumuturile astea vin de la o piață financiară și piața asta financiară este informată de agențiile de rating.

Problema, riscul cel mai mare pe care România l-a avut și pe care în momentul de față eu estimez că nu-l mai are, era ca agențiile de rating să downgradeze (n.r. retrogradeze) România, să spună că România nu mai este recomandată investitorilor, și în felul ăsta să avem o retragere foarte mare de bani din România și un cerc vicios care să ne ducă mult mai rău decât suntem azi."

Instituțiile care se ocupă de combaterea știrilor false și a dezinformărilor care fac parte din războiul hibrid al Rusiei vor fi coordonate de la nivelul CSAT, pentru a le putea bloca rapid și eficient.

