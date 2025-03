INTERVIU. Este posibil ca NATO să dispară? Istoric: ”Da. Orice se poate întâmpla”. ”Trump este un foarte prost negociator”

Într-un interviu realizat de Diana Enache pentru ȘtirileProTV.ro, Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, a comentat și decizia recentă luată de Statele Unite, privind oprirea temporară a ajutorului militar acordat Ucrainei.

El spune că, prin această măsură, Trump vrea să-l forțeze pe Volodimir Zelenski să accepte înțelegerea pe care el ar dori să o facă cu Vladimir Putin.

Diana Enache: Donald Trump, administrația americană, a anunțat că întrerupe temporar livrarea de armament către către Ucraina. Ce înseamnă acest lucru? Îi forțează mâna lui Volodimir Zelenski?

Armand Goșu: ”Asta! Îi întoarce mâna la spate lui Zelenski.”

Diana Enache: Să se întoarcă la masa negocierilor sau să plece?

Armand Goșu: ”Nu, nu. Miza este alta. Să accepte deal-ul pe care Trump vrea să-l facă cu Putin. Asta nu vrea să accepte Ucraina, asta nu vrea să accepte Zelenski. El spune: eu nu opresc războiul decât pentru o pace justă, dreaptă, cu garanții de securitate pentru Ucraina. Ce îi spune Rubio? Ce-i spune Vance? Ce-i spune Trump? Toți liderii americani îi spun: Nu, oprește războiul, armistițiu, după care o să negociem. Asta a fost și discuția din Biroul Oval, la care Zelenski spune: ne-au mai păcălit rușii de nenumărate ori. Am făcut armistiții, am oprit războiul și ei au continuat tot mai agresiv și am ajuns în situația de astăzi.

Și voi nu-i cunoașteți pe ruși, iar ei spun nu ne interesează Rubio, ne interesează trecutul, noi suntem cu viitorul. Ceea ce, sigur, e o atitudine care a și fost sancționată de liderii europeni și de o parte din opinia publică americană, pentru că ai un tip de discurs ... Este evident, din toate pozițiile publice ale Trump Vance, Rubio, că americanii n-au niciun plan.”

”Trump este un foarte prost negociator”

În tot acest joc de-a șoarecele și pisica, dintre Ucraina și Rusia, președintele Donald Trump joacă o carte de imagine, aceea de negociator.

Însă Armand Goșu spune că, din experiența deciziilor din trecut, s-a constatat faptul că președintele SUA este ”un foarte prost negociator”.

El a dat drept exemplu acordul încheiat de administrația Trump cu talibanii în 2020, când, ”ca și acum, a dat totul talibanilor dinainte de începerea negocierilor”.

Diana Enache: A și spus Marco Rubio pentru ABC că nu se știe dacă este posibilă o pace, însă trebuie să se miște cumva, to move forward .. Cum vor face? Că sunt într-o încleștare în acest moment.

Armand Goșu: ”Ideea lor de bază este să-l aducă pe Putin la negocieri, în speranța că, nu? Vezi ce vrea Putin, și atunci vezi cum poți să negociezi cu Putin. Problema cu Trump, el este un foarte prost negociator. E greu să-i spui în față lucrul ăsta, dar toată lumea o știe.”

Diana Enache: Dar este văzut ca un bun negociator, ca un bun businessman.

Armand Goșu: ”Așa crede el despre el. Ăsta e tot PR-ul pe care și-l construiește. Dar el e un foarte prost negociator. Pentru că noi avem o situație în care el a negociat cu talibanii. La Doha în 2018-2019 a negociat acordul cu talibanii, în care, ca și acum, a dat totul talibanilor dinainte de începerea negocierilor. La acele negocieri au fost și britanici, au fost și alții ... au vrut să fie, dar nu au fost lăsați, dar erau indirect interesați, pentru că au avut și trupe pe teren în Afganistan, au investit foarte mult în Afganistan, au mai ales britanicii, au niște poziții de apărat în Afganistan.

Și, recent, este interviu fostului șef al MI6, spionajul britanic, care era în momentul ăla șef al MI6, și care spune că s-au luat cu mâinile de cap în momentul în care au văzut cum negociază americanii: au predat toate pozițiile, toate atuurile pe care occidentalii le aveau în fața talibanilor, le-au livrat talibanilor încă înainte de începerea negocierilor. Cică o negociere mai proastă nu și-au putut închipui. Ori temerea mea și temerea occidentalilor - britanicii, nemții, francezii, italieni, polonezi - este că se va repeta aceeași istorie și acum, de astă dată cu Ucraina.”

Europa rezistă la un exod de 15 milioane de oameni care fug din fața rușilor?

Istoricul mai atrage atenția și asupra posibilelor efecte ale unui război pierdut de Ucraina. Una dintre variante este declanșarea unui ”exod” a milioane de ucraineni în Europa - fapt care ar putea provoca o adevărată criză socială, spune Goșu.

Armand Goșu: ”Diferența între Afganistan și Ucraina este că Afganistanul e undeva departe în Asia Centrală și europenii pot să nu managerieze, să zicem, această situație. Domne, e departe, undeva, să zicem .. O să vină zeci, sute de mii de refugiați, poate, nu știm, dar, nu au fost atât de mulți.

Dar acuma ești în inima Europei, ești în Europa Centrală. Uitați-vă pe hartă. Ucraina este practic între Europa Centrală și Europa Estică. Dacă încep să vină refugiați din 35 de milioane, cât au mai rămas ucraineni acum, îți pleacă 15 milioane. Europa rezistă la un exod de 15 milioane de oameni care fug din fața rușilor? Nu știu dacă rezistă la așa ceva.

Gândiți-vă că felul în care luptă rușii este un mod genocidar. Au intrat în sate, în orașe. În Ucraina, ai văzut ce fac soldați lor? Violează, violul e la ordinea zilei. Cred că s-a dat liber la viol. Chiar sunt încurajați. Fură din casă, intră peste oameni, distrug. Ăsta este tipul de comportament al militarului rus. Și tu la granița cu Polonia, cu România, când o să vină refugiați, bătrâni, femei, copii, tu să spui nu e nicio problemă, rămâneți acolo cu rușii, nicio chestie, că o să fie ok, o să vă împăcați cu ei.”

”Dacă Ucraina pică, noi suntem următoarea țară din meniul lui Putin”

Tot acest scenariu sumbru vizează în mod indirect și România, după cum a avertizat și președintele Franței, Emmanuel Macron.

La rândul său, istoricul Armand Goșu spune că și ”noi tremurăm la ce se întîmplă în Ucraina”.

Armand Goșu: ”Sigur, noi tremurăm la ce se întâmplă în Ucraina, pentru că Ucraina e lipită de noi, noi avem cea mai mare graniță, cea mai lungă graniță cu Ucraina. Dacă Ucraina pică, noi suntem următoarea țară din meniul lui Putin.”

Diana Enache: A spus-o și Emmanuel Macron.

Armand Goșu: ”Și pe drept cuvânt. România, în momentul ăsta, e în stare de slăbiciune politică, care practic invită Rusia la operațiuni de destabilizare.”

Goșu: România este vulnerabilă din punct de vedere politic

În opinia sa, în contextul conflicutlui dintre Rusșia și Ucraina, România este vulnerabilă din punct de vedere politic - și nu militar.

”România se va prăbuși din interior. Ăsta este riscul cel mai mare” - este de părere istoricul în interviul acordat ȘtirileProTV.ro.

Diana Enache: Este vulnerabilă România? Din ce punct de vedere?

Armand Goșu: ”Din punct de vedere politic. Rusia n-o să trimită aici, n-o să atace cu avioane de vânătoare. Nu e cazul. România se va prăbuși din interior. Ăsta este riscul cel mai mare, iar noi la asta o să asistăm.”

”Noi trebuie să fim pregătiți” pentru pretențiile rușilor privind retragerea infrastructurii NATO

Nu în ultimul rând, Armand Goșu este de părere că România ar trebui să fie pregătită pentru mai multe scenarii pesimiste, inclusiv cel al retragerii infrastructurii NATO pe aliniamentul ”dinaintea primei extinderi majore, 1997. Asta înseamnă că îți dispare Deveselu”, avertizează istoricul.

”Dacă americanii vor, în ciuda, în potrivirii Ucrainei, vor continua să dorească să negocieze cu Putin un aranjament global de securitate, adică dosarele Arcticii, dosarele energiei, dosarele Orientul Mijlociu, hai să vedem ce-i cu Gaza, hai să vedem Israelul, securitatea Israelului, hai să vedem, nu știu ce se mai întâmplă prin Asia Centrală.

Atunci rușii o să ceară retragerea, o să plece de la programul formulat de ei, dacă vă amintiți, în 17 decembrie 2021, înainte cu două luni de începutul războiului, Ministerul rus de Externe a publicat pe site-ul lui două documente: un tratat cu NATO și un tratat cu America. Un acord cu America. Și acolo ce spune? Că NATO, asta e versiunea rusească, asta ar vrea, ca NATO să-și retragă infrastructura pe aliniamentul dinaintea primei extinderi majore, 1997. Asta înseamnă că îți dispare Deveselu, asta înseamnă că dispar toate facilitățile pe care NATO ... Asta înseamnă că trebuie să-ți plece Franța.”

Diana Enache: Și vor ține de aceste condiții la negocieri?

Armand Goșu: ”Nu știm. Nu știm, nu știm dacă negocierile vor avea loc, dar noi trebuie să fim pregătiți pentru în cazul în care vor avea loc. Temerea mea cea mare este că Trump, din relațiile pe care le-am văzut, din felul în care a răspuns acum la conferința asta de presă atipică, care nu era conferință de preț, astea erau poze de protocol, trebuia să dureze două minute. Sunt 50 de minute înregistrate.

Și spune că țările baltice sunt importante, nordul Europei e important, dar de zona asta nu spune.”

Diana Enache: Și ce fac cu scutul de la Deveselu, de exemplu, care nu este un sistem ofensiv, este un sistem defensiv.

Armand Goșu: ”Dacă rușii îl văd ca fiind ceva ofensiv, n-ai de unde să știi ce vor face, ce vor negocia. Tu nu ești în acest joc, tu nu ai niciun cuvânt de spus. Tu, România. Păi astea sunt documentele, tu așa le-ai semnat.”

Diana Enache: Și ce facem?

Armand Goșu: ”Noi nu facem nimic. Ne uităm cum alții își strâng jucăriile și pleacă. Sau nu își strâng jucăriile și pleacă. Orice se poate întâmpla.”

Diana Enache: Este posibil ca NATO să dispară?

Armand Goșu: ”Este posibil. Este posibil și vă întreb și dacă va mai supraviețui NATO fără Statele Unite.”

