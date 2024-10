Analistul Armand Goșu: „Aproape șocant interesul Rusiei pentru a destabiliza o țară mică precum R. Moldova”

Cetățenii au fost chemați să decidă dacă vor sau nu modificarea Constituției, în vederea integrării în Uniunea Europeană.

Tabăra "Da" conduce cu un avans de nici 14 mii de voturi. Într-un comunicat dat publicităţii, Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti îşi exprimă ''preocuparea puternică față de ingerințele masive, sistematice, coordonate de vectori din Federația Rusă, consemnate încă din perioada premergătoare alegerilor.'' La alegerile prezidenţiale, Maia Sandu a trecut de primul tur cu 42,3 la sută.

Votul din diaspora a înclinat balanța în favoarea taberei pro-europene, cu un avans de aproape 14.000 de voturi, aproximativ un punct procentual.

Maia Sandu: „Datorită vouă am câştigat prima bătălie dintr-o luptă grea, de care atârnă soarta ţării noastre. Noi am luptat corect şi am câştigat corect într-o luptă nedreaptă. Ce s-a întâmplat ieri şi în ultimii doi ani este un atentat asupra aspiraţiei poporului nostru de democraţie şi liberatate.”

Preşedinta Republicii Moldova s-a referit la acuzaţiile conform cărora - prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor - Rusia a plătit oameni să boicoteze sau să voteze NU la referendum iar la prezidențiale să aleagă candidații pro-ruși.

Maia Sandu: „Dușmanii noștri își doresc o Moldovă divizată. Ținta lor de a cumpăra 300.000 de voturi, a 150.000 de oameni plătiţi pentru vot arată că trebuie să privim cu atenție unde s-a greșit și să învățăm din acest atac mizerabil asupra suveranității noastre.”

Armand Goșu, istoric și analist, specialist în spațiul ex-sovietic: „Rusia a investit sume foarte mari de bani, sunt apreciate undeva la 100 de milioane de dolari. Pentru o țară mică cum e Moldova, aproape că e șocant interesul Rusiei pentru a destabiliza această țară și a împinge un candidat nu neapărat pro-rus cât anti-european în funcția de președinte.”

Peter Stano, purtător de cuvânt UE: „Moldova s-a confruntat cu acțiuni de intimidare fără precedent și interferență externă, din partea Rusiei și a agenților săi, înaintea acestor două voturi importante.”

Kremlinul a negat ferm amestecul. Ba din contră denunţă aşa numita "interferență nerușinată" a Occidentului în afacerile interne ale Republicii Moldova.

Rezultatele au arătat o creștere „greu de explicat” a voturilor în favoarea președintei Maia Sandu și a Uniunii Europene, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Moldova este în prezent în negocieri de aderare la Uniunea Europeană, care vor continua.

Armand Goșu, istoric și analist, specialist în spațiul ex-sovietic: „Asta ar presupune că după acest refendum, următorul pas ar fi modificarea Constiutuției prin introducerea unui nou capitol care să stipuleze clar vectorul pro-occidental din politica externă a R. Moldova. Ori contextul politic de la Chișinău face dificil acest lucru. De ce? Pentru că majoritatea populației care locuiește în R. Moldova a votat nu.”

La alegerile prezidențiale, Maia Sandu a obținut 42% dintre voturi - mai puțin decât o creditau sondajele înainte de alegeri. Se va confrunta în turul al doilea, peste două săptămâni, cu Alexandr Stoianoglo, care a obținut 26.27%.

Însă va fi o rundă dificilă pentru că este de așteptat ca toți rivalii ei pro ruși din primul tur să se coalizeze.

Cristian Pârvulescu, analist politic: „Ce ar trebui să facă Maia Sandu în continuare? Urmează o perioadă foarte dificilă și este foarte greu de realizat o campanie în această perioadă, mai ales că rezultatul nu este un succes. Va fi speculat acest rezultat pentru a pune sub semnul întrebări întreaga comunitate pe care o reprezintă. Pentru Republica Moldova ipoteza absolut de negândit al unui eșec al Maiei Sandu înseamnă aproape sfârșitul căii europene. Pentru România înseamnă apariția unui stat mai puțin prietenos, nu știu dacă neapărat ostil, la graniţe.”

