Grindeanu: “Cu Ilie Bolojan am o relație de lucru. Stăm și la o cafea, mai și mâncăm câteodată. Evident că e loc de mai bine”

„De lucru” – așa descrie liderul PSD, Sorin Grindeanu , relația cu premierul Ilie Bolojan, partenerul său de coaliție. Grindeanu recunoaște, totuși, că vorbește des cu șeful Guvernului. "Stăm și la o cafea sau un ceai. Mai și mâncăm, câteodată", spune el.

De obicei, iau masa la Parlament sau în sediul Guvernului, fiindcă “chelnerii sunt în continuare acolo.”

Grindeanu a făcut aceste mărturisiri într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realizat de Cristian Leonte. Șeful PSD recunoaște că relația sa cu premierul este una strict de lucru și că “se poate mai bine de atât”.

Pentru a o îmbunătăți, ar fi însă nevoie de un efort din partea amândurora. “Nu e o treabă în care cineva să fie înger și celălalt demon. E loc de mai bine la amândoi”, spune șeful PSD.

Cristian Leonte: Care este relația dumneavoastră personală, de colaborare, de lucru în coaliție cu premierul Le Bolojan?

Sorin Grindeanu: De lucru. Cum ați zis dumneavoastră. De lucru.

Cristian Leonte: Vă consultați des, vorbiți la telefon, vă întâlniți față în față, stați la o cafea separat, ajutați-ne să înțelegem...

Sorin Grindeanu: Fac toate din aceste lucruri enumerate de dumneavoastră. Și vorbim la telefon, și ne întâlnim, și stăm și la o cafea sau un ceai. Mai și mâncăm, câteodată.

Cristian Leonte: Unde?

Sorin Grindeanu: Depinde.

Cristian Leonte: În oraș? Adică vă putem întâlni...

Sorin Grindeanu: Nu, nu. Ori la Guvern — că să știți, chelnerii sunt în continuare acolo — ori la Parlament.

Cristian Leonte: Vă întreabă de ce membri ai PSD, de exemplu Lia Olguța Vasilescu, se manifestă atât de vehement la adresa domniei sale?

Sorin Grindeanu: Nu avem discuții de acest tip. Și nici eu nu-l întreb de excesele unor membri PNL. Lucrurile se întâmplă în ambele direcții, nu într-una singură.

Cristian Leonte: De lucru, spuneți. Se poate mai bine de atât?

Sorin Grindeanu: Evident.

Cristian Leonte: Și cine ar trebui să facă primul pas?

Sorin Grindeanu: Cred că amândoi putem să contribuim la îmbunătățirea relației. Nu e o treabă în care cineva să fie înger și celălalt demon. E loc de mai bine la amândoi.

