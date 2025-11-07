PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Social-democrații se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.

Congresul PSD este programat să înceapă la ora 13:00, la Romexpo.

„Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români și economia românească. Congresul PSD este despre recunoașterea propriului drum și despre așteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România. Și, mai ales, despre ce așteaptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate și viziune, în orice contex” - a fost mesajul pe care l-a dat joi, cu o zi înainte de congres, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

După alegerile prezidențiale din luna mai, Marcel Ciolacu a demisionat de la șefia PSD, iar interimatul a fost preluat de Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD

La Congresul extraordinar de vineri, Grindeanu este singurul candidat la funcția de președinte al formațiunii, după ce Titus Corlățean a renunțat să se mai înscrie în cursă.

Pe 11 august, Corlățean anunța că a decis să își asume candidatura la președinția Partidului Social Democrat.

„Traversăm o criză extrem de complicată, de dificilă și știm care sunt motivele. Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiți, profesioniști, de bună calitate, oameni care să fie integri, care să aibă credibilitate, buni comunicatori, oameni care să vorbească limbi străine, care să știe să relaționeze”, spunea acesta.

Două luni mai târziu el a declarat că nu va mai candida. „Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. (...) Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult”, afirma Titus Corlățean.

Moțiunea cu care candidează Sorin Grindeanu, la Congresul extraordinar de vineri, se numește „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”.

„Această moțiune este un exercițiu de luciditate colectivă. Ea pornește din conștiința că un partid de centru-stânga modern trebuie să țină mereu pasul inclusiv cu generațiile noi pe care le reprezintă, într-un context moral, intelectual și european mereu în schimbare. (...) România are nevoie de o forță care să restabilească un scop comun - să arate că modernitatea și solidaritatea nu se exclud, că economia poate fi eficientă fără cinism, că progresul și moralitatea nu se exclud, că noile tehnologii pot crește coeziunea socială. Această forță politică trebuie să fie PSD - partidul care a dovedit că știe să guverneze, iar acum trebuie să dovedească că știe să inspire din nou. Această moțiune este o reformă rațională și profundă - o schimbare de abordare. Partidul Social Democrat trebuie să fie un spațiu de merit, de competență și de idei. Trebuie să deschidă porțile către generațiile tinere, către profesioniști, către mediul academic și către societatea civilă. Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerției cu inspirația. PSD are resursele, oamenii și structura pentru a rămâne reperul politic central al României”, se arată în document.

Un partid cu 20 de vicepreședinți

Echipa lui Sorin Grindeanu va fi alcătuită din cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți.

Pentru funcțiile de prim-vicepreședinți sunt propuși Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan.

Opt vicepreședinți vor fi pe zone: Dragoș Benea - nord-est, Francisk-Iulian Chiriac - sud-est, Marius Dunca - centru, Gabriela Firea - București-Ilfov, Adrian-Ionuț Gîdea - sud, Laurențiu Nistor - vest, Constantin Rădulescu - sud-vest și Gabriel Zetea - nord-vest.

Alți 12 vicepreședinți vor fi aleși pe domenii: Daniel Băluță - administrație publică, Gheorghe Cârciu - identitate națională și diaspora,

Mihnea Costoiu - educație, cercetare, digitalizare și AI, Vasile Dîncu - afaceri europene, apărare și siguranța populației, Andrei Dolineaschi - economie și antreprenoriat, Doina Fedorovici - muncă și protecție socială, Aladin Georgescu - investiții și fonduri europene, Dumitrița Gliga - mediu și energie, Romeo-Daniel Lungu - agricultură, dezvoltare rurală și turism, Silvia Mihalcea - strategie legislativă și coordonare grupuri parlamentare, Gheorghe Șoldan - dezvoltare regională și infrastructură, Diana Tușa - politici publice și justiție.

Pentru funcția de secretar general candidează Claudiu Manda, iar pentru cea de secretar general adjunct Mihai Weber.

Moțiunea de candidatură a lui Sorin Grindeanu cuprinde și o propunere de modificare a statutului formațiunii, modificare care „clarifică identitatea și direcția doctrinară”.

„Este vorba de renunțarea la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român. Noua formulare a statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a afirmat președintele interimar al PSD.

Foștii președinți ai PSD, invitați la congres

La Congresul extraordinar de vineri vor participa și trei foști președinți ai PSD, care nu mai sunt membri de partid: Adrian Năstase, Mircea Geoană și Victor Ponta. A fost invitată și Viorica Dăncilă, dar aceasta nu poate participa pentru că este plecată din țară.

Liviu Dragnea, marele absent de la Congresul PSD

Spre deosebire de restul foștilor șefi ai PSD, Liviu Dragnea nu a fost invitat. Sorin Grindeanu a spus că Dragnea are anumite restricții de a participa la astfel de evenimente.

„E dreptul meu să invit sau nu pe foști președinți. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declarațiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricții de a participa”, explica recent Grindeanu.

În replică, Liviu Dragnea a scris pe pagina sa de Facebook: „Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru că este doar o parodie politică și care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid. Dar mi-a trimis cineva niște declarații ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine. Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună”.

Dragnea a susținut că nu are o asemenea interdicție și Grindeanu ar cunoaște acest lucru. „Ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii”, a adăugat acesta.

„Grindeanu a întrebat o cunoștință comună dacă e bine să mă invite la congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere nu aveam 'interdicție'). În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor”, a susținut fostul lider al social-democraților.

