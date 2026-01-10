Donald Trump spune că vrea Groenlanda pentru a descuraja Rusia și China: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

10-01-2026 | 10:19
Donald Trump spune că Statele Unite ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea integrității NATO.

Liderul de la Casa Albă a declarat, într-un interviu acordat New York Times, că nuse simte obligat să respecte dreptul internațional și că este constrâns doar de propria conștiință.

Pe de altă parte, Trump spune că este nerăbdător să o întâlnească pe lidera opoziției din Venezuela. Și că ar fi „o mare onoare” dacă i-ar oferi lui Premiul Nobel pentru Pace, primit recent de ea.

Reporter: Există vreo limită a puterii dumneavoastră pe scena mondială? Există ceva care v-ar putea opri, dacă ați dori?”

Donald Trump: „Da, există un singur lucru: propria mea moralitate, propria mea conștiință. E singurul lucru care mă poate opri”.

Reporter: „Nu dreptul internațional?”

Donald Trump: „Nu am nevoie de dreptul internațional. Nu caut să le fac rău oamenilor”.

Președintele american a fost întrebat dacă pentru el contează mai mult achiziționarea Groenlandei - teritoriul autonom aflat sub suveranitatea coroanei daneze - decât păstrarea alianței militare NATO, veche de 76 de ani. Nu a răspuns direct la întrebare, dar a recunoscut că administrația sa ar putea fi nevoită să aleagă între cele două.

Reporter: „De ce își dorește cu ardoare ca Statele unite să controleze Groenlanda?”

Donald Trump: „Vom face ceva cu Groenlanda, fie că le place sau nu, pentru că, dacă nu o facem noi, Rusia sau China vor prelua Groenlanda. Și nu vrem să avem Rusia sau China drept vecini. Aș vrea să cădem la o înțelegere, ar fi calea ușoară, dar dacă nu putem merge pe calea ușoară, o vom face pe calea grea. Și apropo, sunt și un fan al Danemarcei, trebuie să recunosc, (n.r. danezii) au fost foarte drăguți cu mine. Sunt un mare fan, însă faptul că danezii aveau o barcă acolo acum 500 de ani nu înseamnă că dețin pământul. Sunt sigur că și noi am avut multe bărci care au trecut pe acolo”.

Pe de altă parte, Trump a anunțat că se va întâlni, săptămâna viitoare, la Washington, cu Maria Corina Machado. Este cea mai cunoscută oponentă a regimului din Venezuela si laureata premiului Nobel pentru pace, trofeu la care a ravnit si Trump.

Donald Trump încă vrea Nobelul pentru pace

Reporter: „Când a primit Premul Nobel pentru pace, vi l-a dedicat. Mi-a spus atât mie, cât și altor prezentatori de radio, că vrea să vi-l ofere pentru că i-ați eliberat țara”.

Donald Trump: „Sunt nerăbdător să o salut și am auzit că vrea să facă asta. Ar fi o mare onoare”.

Trump consideră, însă, că după capturarea fostului președinte Nicolas Maduro, Maria Corina Machado nu este persoana potrivită să preia conducerea țării pentru că „nu beneficiază nici de sprijin, nici de respect în ţara sa”. A criticat si decizia de a-i oferi ei premiul Nobel pentru pace si nu lui.

Donald Trump: „E foarte jenant pentru Norvegia. Atunci când pui capăt unui număr de opt războaie, ar trebui să primeşti câte unul (n.r. un Nobel) pentru fiecare război.”

Vremea azi, 10 ianuarie. Ger și ninsoari în mare parte din țară. Zonele unde temperaturile ajung la -11 grade

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 10-01-2026 10:19

