Ce conține programul de guvernare pregătit de Adrian Veștea. Care sunt cei patru „piloni strategici”. DOCUMENT

După ce a anunțat că va prelua integral programul de guvernare al Cabinetului Bolojan, „fără să modifice nicio virgulă” și negocieri pentru asigurarea sprijinului parlamentar, Adrian Veștea aprezentat prioritățile guvernului său.

Premierul desemnat a finalizat Programul de guvernare, un document de 68 de pagini pregătit pentru perioada 2026 – 2028, în care se vorbeşte despre „o perioadă marcată de provocări economice, sociale şi de securitate, care impun acţiune responsabilă, reforme structurale şi o guvernare eficientă”. Prioritățile anunțate de premierul desemnat, Adrian Veștea, se suprapun în mare măsură cu temele despre care președintele Nicușor Dan afirma că există consens între partidele fostei coaliții de guvernare după demiterea Cabinetului condus de Ilie Bolojan. La acel moment, șeful statului susținea că formațiunile politice sunt de acord asupra continuării unor proiecte majore, precum programul SAFE și aderarea României la OCDE, indiferent de schimbările de la nivelul Executivului. „Există consens pe direcţia pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuţia bugetului pe 2026, deci pe ţinta de buget pe 2026 şi pe ţintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SAFE şi PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe, 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR şi 31 august finalizarea PNRR”, a declarat Nicușor Dan după ce a fost demis guvernul Ilie Bolojan. În prezent, Adrian Veștea include printre prioritățile viitorului său guvern programul SAFE, implementarea reformelor și investițiilor din PNRR, aderarea la OCDE și consolidarea securității naționale. Astfel, obiectivele asumate de premierul desemnat coincid în mare parte cu direcțiile pe care Nicușor Dan le prezenta drept puncte de consens între partidele care au format fosta coaliție. Citește și Sorin Grindeanu: Vin cei de la PNL şi spun hai să votăm un guvern minoritar PNL. Nu sunt de acord. Cu ce voturi trece? „România traversează o perioadă marcată de provocări economice, sociale şi de securitate, care impun acţiune responsabilă, reforme structurale şi o guvernare eficientă. În acest context, Guvernul şi forţele politice care îl susţin îşi asumă stabilitatea politică şi continuarea parcursului european şi euroatlantic al României”, se arată în Preambulul documentului.

Consolidarea finanțelor publice, economia și administrația pe agenda guvernului Veștea Programul de guvernare 2026-2028 urmăreşte consolidarea finanţelor publice, modernizarea administraţiei, creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor. „Priorităţile majore ale guvernării sunt implementarea şi finalizarea PNRR, accelerarea absorbţiei fondurilor europene, aderarea la OCDE şi întărirea securităţii naţionale. Continuăm angajamentul asumat în faţa românilor. Proiectul de modernizare al României nu este o promisiune punctuală, ci un proces de durată. Construim mai departe pe fundaţia creată, valorificând o parte dintre paşii deja făcuţi”, se mai arată în document. Potrivit programului pregătit de Adrian Veştea, „guvernarea responsabilă înseamnă nu doar să continuăm ce am început, ci şi să evaluăm onest fiecare măsură implementată”. „Acolo unde rezultatele au confirmat aşteptările, vom accelera ritmul de implementare. Unde birocraţia sau neclarităţile legislative au încetinit procesele, am identificat măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor şi pentru asigurarea unei implementări mai eficiente. Programul de guvernare este adaptat la realităţile economice actuale şi la nevoile reale din teritoriu. Vom elimina blocajele identificate în etapa anterioară şi vom direcţiona resursele exact acolo unde impactul de multiplicare economică este maxim, garantând finalizarea proiectelor majore de infrastructură, sănătate şi educaţie”, se mai arată în Programul de guvernare al lui Adrian Veştea.

Programul lui Adrian Veștea se vrea o continuare a guvernării Ilie Bolojan Premierul desemnat susţine că „acest program reprezintă continuarea fermă a direcţiei pe care am pornit: ordine în finanţele publice, bună guvernare şi respect deplin pentru cetăţean”: „Nu reconstruim de la zero, ci consolidăm fundamentele deja aşezate, transformând regulile stricte de disciplină financiară şi transparenţă într-un mod permanent de lucru al statului”. Veştea susţine că va continua reformele începute în jurul celor trei piloni fundamentali: ordine în finanţele publice, bună guvernare şi respect pentru cetăţeni. „Guvernul va acţiona în perioada 2026-2028 prin patru direcţii strategice majore: siguranţa României (Programul SAFE), aderarea la OCDE, implementarea integrală a PNRR şi absorbţia completă a fondurilor europene. Până în 2028, Guvernul urmăreşte reducerea deficitului bugetar conform traiectoriei asumate, accelerarea absorbţiei fondurilor europene, aderarea la OCDE, modernizarea infrastructurii şi consolidarea capacităţii de apărare. Continuăm priorităţile începute şi pe lângă cele trei principii deja consolidate (ordine în finanţele publice, buna guvernare şi respect pentru cetăţeni), ne calibrăm eforturile pe ţinte precise”, se mai arată în documentul citat.

Cei patru „piloni strategici” ai programului de guvernare Adrian Veştea vorbeşte despre motoarele de dezvoltare, modernizare instituţională şi rezilienţă naţională, care vor fi axate pe patru piloni strategici: Siguranţa pentru România – Programul SAFE „Securitatea naţională nu mai poate fi privită separat de dezvoltarea economică. Investiţiile în apărare, infrastructură strategică şi capacităţi industriale vor contribui atât la întărirea capacităţii de protecţie a României, cât şi la crearea de locuri de muncă, stimularea producţiei interne şi creşterea competitivităţii economiei naţionale”, se arată în document. Aderarea României la OCDE „Vom accelera reformele necesare pentru alinierea României la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii, consolidând un cadru instituţional predictibil, transparent şi favorabil investiţiilor. Integrarea în OCDE va însemna mai multă încredere pentru investitori, politici publice mai bine fundamentate, administraţie mai performantă şi servicii publice mai eficiente pentru cetăţeni”, se arată în Programul de guvernare. Implementarea integrală şi responsabilă a PNRR „Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă rămâne unul dintre principalele instrumente de reformă şi modernizare ale României. Guvernul îşi asumă îndeplinirea strictă a jaloanelor şi ţintelor rămase, astfel încât reformele angajate să se transforme în rezultate concrete pentru cetăţeni, economie şi administraţie. Prioritatea va fi finalizarea investiţiilor mature, deblocarea proiectelor întârziate şi utilizarea eficientă a resurselor disponibile, cu accent pe infrastructură, sănătate, educaţie, digitalizare şi tranziţie verde”, arată Veştea. Absorbţia fondurilor europene „România trebuie să valorifice la maximum întregul buget european disponibil. Dincolo de PNRR, vom accelera absorbţia fondurilor din Politica de Coeziune şi din programele sectoriale europene, pentru a susţine investiţii esenţiale în fiecare regiune a ţării. Fondurile europene vor fi direcţionate cu prioritate către proiecte cu impact real: infrastructură de transport, spitale, şcoli, digitalizarea administraţiei, sprijin pentru mediul de afaceri, dezvoltare locală şi reducerea decalajelor dintre regiuni. Prin aceşti patru piloni, România trece de la o etapă de stabilizare la una de consolidare, accelerare şi dezvoltare sustenabilă”, se mai arată în Programul de guvernare. Adrian Veştea afirmă că se continuă disciplina financiară şi buna guvernare, nu ca scopuri în sine, „ci ca instrumente prin care garantăm siguranţa cetăţenilor, susţinem protejarea puterii de cumpărare a populaţiei, finanţăm modernizarea ţării şi consolidăm rolul României în Europa şi în cadrul parteneriatului euroatlantic”.

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