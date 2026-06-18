Adrian Veștea și PSD încă nu au ajuns la un consens legat de programul de guvernare, arată surse din apropierea premierului desemnat. Printre temele care creează tensiune se numără CASS pentru mame, pensiile, programul Rabla sau salariul minim.

Simultan, Adrian Veștea este îngrijorat că diferitele solicitări pe această temă pot afecta deficitul bugetar. În plus, el și-ar dori să găsească soluții pentru autostrăzile Comarnic-Brașov și Brașov-Bacău, dar și pentru IMM-uri, potrivit unor surse apropiate premierului desemnat.

La rândul său, șeful PSD Sorin Grindeanu a declarat joi, că social-democrații i-au trimis premierului desemnat o serie de propuneri pentru programul de guvernare, și vor asigurări că vor fi îndeplinite, ca să voteze Guvernul Veștea.

„Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de gvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo dar se vor și întâmpla. În primul rând mă refer la veniturile românilor și tot ce înseamnă viața românilor, care nu trebuie să scadă. În al doilea rând mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Sunt lucruri pe care, dacă vreți, le putem dezvolta, de la autostrăzi la spitale. Și sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm punct cu punct, proiect cu proiect, dacă PSD va decide să intre în acest parteneriat. O parte din aceste propuneri le-am înaintat deja”, a declarat șeful PSD Sorin Grindeanu, joi, la Parlament.

„Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Iar azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică, după amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veştea”, a declarat Sorin Grindeanu după ședința PSD de la Parlament.

„Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm punct cu punct, proiect cu proiect dacă PSD va hotărî să intre în acest parteneriat. Eu am dat două exemple, colegii mei și o echipă care lucrează vor înainta propunerile noastre, o parte dintre propuneri le-am înaintat. Dacă vor fi preluate de premierul desemnat, atunci acest lucru va conta în decizile pe care PSD le va lua în zilele următoare”, a subliniat Grindeanu.

El a mai afirmat că toţi parlamentarii PSD au participat la şedinţă, iar duminică urmează să se ia decizia cu privire la intrarea sau nu la guvernare.

„În acest moment Partidul Social-Democrat se află în situaţia următoare, stăm şi analizăm foarte bine tot ceea ce ţine de programul de guvernare, fiindcă, dacă e să privim doar la ceea ce s-a întâmplat ultima dată, şi anume în urmă cu un an, când noi am venit de bună credinţă într-o coaliţie, dar am fost cam singurii de bună credinţă în acea coaliţie, toţi ceilalţi au avut doar un singur proiect politic, acela de a lovi PSD-ul şi de a-l critica. Ceea ce, de fapt, vedem şi acum. Şi atunci, PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”, a mai adăugat Grindeanu.