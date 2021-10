Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, recunoaște că are centrală de apartament. De ce nu ajunge agentul termic în sector?

Invitat la emisiunea ”Interviurile lui Vitalie” difuzată pe www.stirileprotv.ro exclusiv online, Radu Mihaiu primarul Sectorului 2 spune că acasă are centrală termică de apartament.

Pe de altă parte, este convins că problema termoficării este extrem de gravă și oamenii din sector suferă.

Radu Mihaiu spune că sistemul termoenergetic este în colaps și că au fost făcute doar peticeli. În Sectorul 2 nu se află niciun CET. Tot agentul termic ajunge de la CET Sud. De multe ori ajunge apă rece în loc de apă caldă. O soluție este să se revitalizeze CET Titan, dar anul acesta nu au reușit să facă asta. Un alt proiect de a reduce povara pe Termoenergetica este de a încălzi apa în șase puncte termice din Sectorul 2.

Primarul Sectorului 2 spune că a discutat cu Termoenergetica și Primăria Generală pentru a se investi în cazane în CET Titan, dar asta nu ține de Primăria Sectorului 2. Pentru că lucrurile nu s-au mișcat, a inițiat discuții despre încălzirea apei în punctele de încălzire. Discuțiile au început în vară, să fie încălzită apa cu gaz în punctele termice la capăt de coloană.

”Vrem să folosim șase puncte termice cu Elcen și Distrigaz, să încălzim suplimentar apa care ajunge acolo, ca să suplimentăm puterea de care este nevoie pentru încălzirea locuințelor. Am vorbit cu cei de la Termoenergetica, de la Distrigaz. Din păcate, nu vor putea fi gata iarna aceasta. Birocrația durează foarte mult. Vor fi gata iarna viitoare”, spune Radu Mihaiu, care nu știe deocamdată cât costă proiectul.

Primarul a mai adăugat că nu au fost depuse suficiente eforturi pentru ca problema să fie rezolvată.

”Responsabilitatea nefiind deloc la sector, legal vorbind. Am sperat să vină eforturi din partea Primăriei Generale, Termoenergetica. Au fost eforturi, dar insuficiente. A fost o lipsă de bani. Primăria Generală a fost cu conturile blocate, nu se puteau demara investiții, pentru că nu mai erau bani. Este un lucru obiectiv. Apoi o vreme Termoenergetica nu a avut director. Directorul actual este din iunie. Era foarte greu să avem discuții structurate cu cineva de la Termoenergetica. Primăria Generală a fost un pacient în comă, care a trebuit resuscitat, este o realitate”, a declarat primarul Radu Mihaiu în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”.

Vitalie Cojocari: Doar că această realitate nu-i încălzește pe oameni. Ce le spuneți oamenilor care vin la dumneavoastră și vă spun, nu avem apă caldă, nu avem căldură?

Radu Mihaiu: Că va fi mai bine decât iarna trecută și că iarna viitoare va fi mult mai bine, asta este ce pot să le spun cu toată onestitatea în acest moment, dacă le-aș spune ceva, i-aș minți.

Vitalie Cojocari: Cum se încălzește primarul sectorului 2, de unde ia apă caldă? Cum rezolvați personal această problemă?

Radu Mihaiu: Am o centrală de apartament.

Vitalie Cojocari: De cât timp?

Radu Mihaiu: De mai multă vreme, înainte de această criză.

Vitalie Cojocari: Directorul Termoenergetica are boiler electric. Primarul Nicușor Dan are centrală de apartament. Dumneavoastră aveți centrală de apartament, oamenii sunt puși în situația de a răbda. Este foarte complicat pentru ei.

Radu Mihaiu: Îmi dau seama, este o responsabilitate foarte mare, care este cumva pe umerii... În principal este pe umerii primarului general, că acolo sunt atribuţiile. Încercăm şi noi să ajutăm aici. Trebuie să fim oneşti cu cetăţenii.

Gunoiul din Sectorul 2



O altă problemă din Sectorul 2 este gunoiul aruncat pe stradă. Locuitorii consideră că este normal să-l abandoneze. Primăria spune că a dat de trei ori mai multe amenzi decât anul trecut. Cu toate acestea, fenomenul persistă.

Este mai greu să dai amenzi persoanelor fizice. Sunt 283 de locuri unde gunoiul este abandonat constant. Camerele de supraveghere fixează acest lucru, dar este greu să-i prindă pe făptași cu faţa, ca să fie recunoscuți. Amenda pentru cei care lasă gunoiul pe stradă este de 500 de lei. Poliţia Locală din Sectorul 2 organizează şi pânde cu Poliția Locală.

"Dar este aproape imposibil să organizăm pentru cele 283 de locuri în care zilnic se depozitează. Nu avem atâţia poliţişti. Lumea sper să se obişnuiască să nu mai arunce. Este un proces care durează mult, nu-i putem prinde pe toţi odată", spune Radu Mihaiu.

Gunoiul este aruncat și în parcuri sau lacuri. Sunt 10.000 de tone de gunoi, pe care muncitorii Primăriei le-au scos din lacurile de pe cursul râului Colentina, unde persoane juridice și fizice a aruncat deșeuri peste 30 de ani. Acum deşeurile sunt scoase şi o să fie duse la groapa de gunoi.

"Am găsit arbori cu diametrul de 20 de centimetri cu rădăcini în gunoi. Nu s-a curăţat niciodată aceste lacuri. Este prima dată când se întâmplă acest lucru", spune primarul Radu Mihaiu, care vrea să facă loc de promenadă pe malul lacurilor, locuri de joacă și de plimbat cu bicicleta.

Bani pentru biserici



În mandatul său, Radu Mihaiu spune că a fost alocată suma de cinci milioane de lei pentru biserici, faţă de 30 de milioane de lei anul trecut.

Primarul susţine că va sprijini cultele religioase dacă se cheltuiesc banii pentru monumente istorice, aşa cum se întâmplă și în Vestul Europei, dar şi pentru proiecte sociale, acolo unde biserica are, de pildă, cantine sociale. 200 de oameni mănâncă zilnic într-o singură cantină socială deţinută de o biserică din sector.

Din cele cinci milioane de lei alocate, bisericile din Sectorul 2 au cheltuit un milion de lei. Nu au fost cereri pentru alţi bani, iar fiecare cerere de finanţare este votată de Consiliul Local al Primăriei.

"Ne-am hotărât în urma investigaţiei (investigația Recorder n.r.) să verificăm mai strict cheltuielile care erau verificate anterior, să le propunem spre analiză unei comisii tehnico-economice. Comisia trebuie să vadă că preţurile pentru fiecare proiect în parte sunt corecte şi nu sunt supraevaluate. Biserica are un rol în societate pe care putem să-l recunoaştem. Nu aş spune nici că biserica nu ar trebui să fie investigată. Dacă foloseşte bani publici, să fie investigată, dacă apar probleme, să răspundă. Vom verifica cu mai multă atenţie sumele care vor fi plătite de acum înainte, asta neînsemnând că nu erau verificate. Acum va fi un filtru suplimentar", anunţă Radu Mihaiu.

Primarul Sectorului 2 spune că a refuzat mai multe solicitări de finanțare care au venit din partea bisericilor sau din partea angajaților din Primărie care sunt în legătură cu biserica.

Radu Mihaiu: Am refuzat reparaţii la o biserică, nu era monument istoric şi nu avea destinaţie socială, am refuzat construcţia de casă parohială.

Vitalie Cojocari: Casă parohială unde ar fi locuit cineva?

Radu Mihaiu: Ar fi locuit cineva acolo. Un preot, familia, nu am acceptat. Ei au tot încercat, dar asta nu am putea?

Vitalie Cojocari: Când spuneţi ei, la cine vă referiţi?

Radu Mihaiu: Mă refer la unii preoţi, reprezentanţi ai bisericii.

Vitalie Cojocari: Dar cum fac? Vin la dumneavoastră, vă sună, cum se întâmplă?

Radu Mihaiu: Mai vorbesc cu mine, vorbesc cu oameni din aparat. Există în aparatul Primăriei oameni care ţineau legătura cu cultele religioase. Nu mi se pare ceva anormal să existe o persoană care să ţină legătura cu cultele religioase, în special cu Biserica Ortodoxă Română. Este normal, am văzut şi în acel reportaj, (reportajul Recorder n.r.) mesajele transmise de persoana din Primărie sunt mesajele corecte, sunt cele transmise de la începutul mandatului. Că ele au fost interpretate de acel om de afaceri într-o cheie mai puţin plăcută este adevărat, dar nu-l cunosc pe acel domn Iorga. Nu am nicio posibilitate să controlez ce spune el.

Radu Mihaiu nu a jurat pe Biblie când a primit mandatul de primar și spune că nu au fost făcute presiuni asupra sa, ca să accepte finanţarea anumitor proiecte.

”Erau supăraţi că am câştigat alegerile. Au fost speriaţi că, gata, nu se mai poate discuta cu noul primar. Asta este percepţia mea la preluarea mandatului. Nu sunt omul care să nu recunoască rolul pe care biserica îl are în societate. Aşa cum se pot finanţa sporturi care nu sunt pentru toţi cetăţenii, parcuri care nu sunt pentru toţi cetăţenii, de pildă parcul din Pantelimon, se adresează celor din Pantelimon, este ciudat să nu finanţăm şi lucruri de care beneficiază atât de mulţi cetăţeni ai Sectorului 2. Am setat însă nişte reguli care să fie clare pentru toată lumea. Oamenii au încercat să îndoaie aceste reguli, dar când au văzut că se respectă, au intrat pe un făgaş normal şi nu a existat niciun fel de presiune asupra mea”, a mai spus Radu Mihaiu.