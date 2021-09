INTERVIU. Ministrul Energiei, despre facturile la gaze: ”Această iarnă va fi destul de grea”

Ministrul Energiei a explicat în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exlusiv pe www.stirileprotv.ro, de ce au crescut prețurile energiei electrice și gazelor naturale.

Virgil Popescu a povestit că Guvernul a anunţat liberalizarea din 1 iulie 2020 la gaze şi liberalizarea energiei din 1 ianuarie 2021.

Pe 1 iulie 2020 preţul la gaze naturale a scăzut pentru că scăzuse consumul.

Liberalizarea s-a făcut pentru a proteja companiile de stat care aveau un preț mic, iar profitul se muta la companiile de transport și furnizori.

Acum, Hidroelectrica este o companie furnizoare pentru cetățeni, direct, iar banii pe care îi obține statul pot fi investiți pentru protejarea cetățenilor vulnerabili, a explicat ministrul Popescu.

Vitalie Cojocari: În teorie sună foarte bine. În acest moment oamenii plătesc mai mult la factura de curent. Erau abonaţi la un furnizor. Au rămas la acelaşi furnizor şi s-au trezit, peste noapte, efectiv, că trebuie să plătească o factură mare şi foarte mare. De ce, domnule ministru?

Virgil Popescu: „Săptămâna trecută aţi văzut facturi uriaşe la un furnizor. 30 de mii lei, 27 mii. Vinerea trecută am auzit şi o factură de 100 de mii de euro, un cetăţean. Aceste lucruri sunt anomalii în sistem. Acela nu este un consum. Am avut discuţii cu asociaţiile furnizorilor şi le-am spus foarte clar, lucrurile acestea se rezolvă având instrumentele de bun simţ, filtre în sistem. Toţi au zis că sunt citiri eronate, că sunt regularizări făcute eronat. Având filtre în sistemul informatic, în momentul în care apare o citire mult mai mare decât cea care a fost făcută la apartament de-a lungul istoricului de consum, această factură nu este trimisă, se face investigare.”

Vitalie Cojocari: O plăteşte?

Virgil Popescu: „Nu o plăteşte nimeni. Trebuie să facă reclamaţie directă la furnizor şi dacă nu se rezolvă, la ANRE. Autoritatea este cea care reglementează...”

Vitalie Cojocari: De la ce factura un cetăţean, un consumator?

Virgil Popescu: „Fiecare ştie cât consumă. Fiecare ştie cât plăteşte în fiecare lună. Când vine o factură disproporţionată, chiar şi dublă, nu are de ce să fie. Toate aceste facturi au fost stornate, s-au făcut investigaţii şi s-au dovedit a fi eronate. Aici vorbim de facturi greşite. Haideţi să vedem ce facturi mari au venit de energie electrică. Este adevărat, au crescut preţurile.”

Vitalie Cojocari: Au crescut preţurile, de ce?

Virgil Popescu: „Facem o diferenţă, nu vorbim de creşteri uriaşe. Ceea ce a prezentat presa, lucruri greşit făcute, greşit citite. Dar nu înseamnă că aceasta este creşterea reală a facturilor. Da, au fost creşteri la energia electrică şi la gaze naturale.”

Vitalie Cojocari: Cu cât la sută? 20 la sută?

Virgil Popescu: „M-am uitat pe comparatorul de preţuri şi este pe la 82 kwh. Dacă îmi aduc aminte, m-am uitat la o factură de-a mea şi parcă era la 70 de bani kwh.

Avem 10 bani creştere. O creştere de până la 20 la sută.”

Vitalie Cojocari: E o creştere mare sau mică?

Virgil Popescu: „Este o creştere foarte mare. Dar să vedem condiţiile de piaţă. Anul acesta faţă de anul trecut preţul Certificatelor de CO2. La cărbune valoarea unui Certificat verde este anul acesta în jur de 55 euro media. Anul trecut era de 22 euro. A crescut consumul foarte mult, şi-a revenit brut consumul.”

Virgil Popescu acuză furnizorii că au avut un comportament cel puțin ciudat și vorbește de înțelegeri de tip cartel. Motivul, pentru 2021, toţi furnizorii ştiind că începe liberalizarea, ar fi trebuit să-şi fi achiziţionat energie electrică şi gaz natural cu un an înainte. Ei nu au făcut acest lucru.

Vitalie Cojocari: Dumneavoastră i-aţi acuzat că este un comportament de tip cartel.

Virgil Popescu: „A fost un comportament, după mine, ciudat.”

Vitalie Cojocari: Acum spuneţi ciudat, aţi spus cartel. Eu am spus cartel, dar nu sunt autoritatea statului care verifică acest lucru. Consiliul Concurenţei trebuie să ne spună.

Vitalie Cojocari: S-a demonstrat că există?

Virgil Popescu: „Ar trebui întrebat Consiliul Concurenţei. Când se uită pe piaţă, trebuie să realizeze dacă este aşa ceva. O investigaţie a Consiliului Concurenţei durează. Nu este ca Protecţia Consumatorului, care rezolvă punctual o situaţie. Ceea ce este ciudat, anul trecut a fost unul electoral. Furnizorii se aşteptau, dacă se schimbă componenţa Guvernului, poate cei care câştigă o parte politică, revin la preţul reglementat, şi mă gândesc că a fost un orizont de aşteptare şi de aceea nu au cumpărat. Drumul spre liberalizare este fără cale de întoarcere.”

Pentru a proteja populația de creșterile de preț, ministrul Energiei anunță o Ordonanță de Urgență pe lângă Legea Consumatorului Vulnerabil.

Vitalie Cojocari: Domnule ministru, este firesc, o companie trebuie să facă profit. Dar Guvernul nu se gândeşte şi la proprii cetăţeni? Ce ar putea să facă?

Virgil Popescu: „Pe lângă Legea Consumatorului Vulnerabil, care protejează pe cei care au un venit foarte mic, în această iarnă vrem să protejăm mai mulţi. Lucrăm la o Ordonanţă de Urgenţă în aşa fel încât să luăm ca referinţă consumul mediu. De obicei, un consum mediu este egal unui venit mediu, cei care au un venit mai mare au şi mai mult consum în casă la energie electrică şi la gaze.”

Vitalie Cojocari: Cât este un consum mediu?

Virgil Popescu: „În momentul de faţă avem 4.5 milioane de gospodării care consumă 52 kwh pe lună, adică până în 1000 de kwh pe an şi avem 3.2 milioane de gospodării care consumă între 1000 şi 2.500 de kwh pe an, în lunile de iarnă consumă până în 180 kwh media. La gaze naturale avem undeva un milion şi ceva de consumatori care consumă în mediu până în 900 metri cubi. Prin consumatorul vulnerabili vor fi protejaţi cei cu venituri medii. Noi vrem mai mult să venim cu o Ordonanţă de Urgenţă cu un consum mediu. Şi aici vorbim de milioane de români. Legea consumului vulnerabil intră în vigoare când hotărăşte Parlamentul.”

Vitalie Cojocari: Şi Ordonanţa de Urgenţă?

Virgil Popescu: „Ordonanţa de Urgenţă va intra în vigoare astfel încât să o aplicăm în perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe toată această iarnă.”

Vitalie Cojocari: Dacă ne înscriem în acest consum, care este mecanismul?

Virgil Popescu: „Probabil că va fi discount pe factură. Iar furnizorii vor recupera banii de la bugetul statului.”

Vitalie Cojocari: Cât?

Virgil Popescu: „Nu vă pot spune date acuma. Lucrăm pe diferite scenarii. Ca surse de finanţare, bugetul de stat are pentru energie electrică cele 800 de milioane de lei, divident suplimentar pe care nu l-am vărsat la buget din profitul Hidroelectrica. Este normal ca o parte din profit să se ducă pentru asta, pentru că Hidroelectrica are un cost mic şi a vândut la preţul cel mai mare. Şi din impozitul pe venitul suplimentar.”

Virgil Popescu anunță și că Rusia a redus gazul pe rutele tradiţionale pe rutele din Ucraina şi l-a redirecţionat spre Asia şi China. Astfel a crescut consumul acolo, iar Europa nu are gaz. Cum au crescut preţul pe bursele europene, a crescut şi în România. Niciun producător, trader, nu va vinde la preţul pieţei, susține ministrul Energiei.

Ordonanța de Urgență pregătită pentru milioane de consumatori se va referi şi la gaze şi energia electrică. Deocamdată, ministrul Energiei nu poate anunța care va fi reducerea de pe factură.

Vitalie Cojocari: O reducere de 5% nu o să însemne nimic, nici 2%. Până unde ar putea să se ducă?

Virgil Popescu: „Aveţi răbdare. Nu va fi o reducere nici de 5%, nici de 7%, nici de 2%. O să ieşim cu formula de calcul înainte, ca să se ştie despre ce este vorba. Avem discuţii cu furnizorii, la ei sunt datele de consum.”

Vitalie Cojocari: La ce etapă sunteţi acum?

Virgil Popescu: „La etapa finală. Pe ultimele detalii. Acum avem o discuţie cu furnizorii, ANRE în minister, o să avem o discuţie în Guvern cu ministerul Muncii, cu premierul. După ce finalizăm aceste discuţii o să ieşim.”

Vitalie Cojocari: Un termen de aşteptare?

Virgil Popescu: „În cursul acestei luni.”

Vitalie Cojocari: O să aflăm care este reducerea?

Virgil Popescu: „O să vedeţi mecanismul de compensare pentru această iarnă, 5 luni. Este normal să protejăm cetăţenii. 4 milioane şi jumătate de gospodării.”

Problema emiterii facturilor către clienţi casnici de către Hidroelectrica, după câteva luni, va fi rezolvată până la sfârşitul lunii. Consumatorii nu vor plăti penalităţi că nu au achitat factura la timp, dă asigurări ministrul Popescu. Acesta promite și reeşalonări de plăți.

Potrivit ministrului Energiei, Hidroelectrica pregătește o achiziţie importantă. Este vorba de o aplicaţie pentru clienții casnici. Licitaţia, din păcate, a durat mult pentru că procedura birocratică nu se compară cu o firmă privată.

Virgil Popescu: „În paralel, ANRE a pornit o licitaţie pentru o bază de date la nivel naţional cu toţi clienţii, ca o mutare la un alt furnizor să se facă chiar la 24 de ore. Când totul este centralizat nu mai trebuie să trimiţi toate datele.”

Vitalie Cojocari: Dumneavoastră v-aţi mutat de la un furnizor la altul?

Virgil Popescu: „În Drobeta Turnu Severin m-am mutat la Hidroelectrica în urmă cu 2 ani.”

Vitalie Cojocari: Cât de greu a fost?

Virgil Popescu: „Am scanat multe acte în 2019.”

Vitalie Cojocari: Cât a durat în cazul dvs?

Virgil Popescu: „21 de zile.”

Vitalie Cojocari: Este normal?

Virgil Popescu: „Este termenul impus de ANRE. Când avem o bază de date centralizată şi totul se face de pe calculator se poate face în 24 de ore. Am rugat ANRE să simplifice migraţia de la un furnizor la altul. Cu o simplă factură şi copia după buletinul de identitate să te poţi muta. Nu are rost să mai trimiţi copii după imobil, adresă, declaraţie pentru propria răspundere. Totul se găseşte la codul de client. Furnizorul nu este proprietarul acelor date. Nu are de ce să nu le dea.”

Vitalie Cojocari: Când se va întâmpla asta?

Virgil Popescu: „Cât mai repede. Lumea se uită spre ministerul Energiei. Este legislaţia secundară, trebuie făcută de ANRE. Nu avem voie. Este o autoritate independentă.”

Vitalie Cojocari: Îşi face treaba această autoritate independentă?

Virgil Popescu: „Îşi face treaba şontâc-şontâc, dacă îşi făcea treaba nu aveam nebunia de la sfârşitul anului cu liberalizarea, când au dat ordin ca în 30 de zile 6-7 milioane să se mute. În camerele Parlamentului există o comisie care să vadă cauzele acestor scumpiri.”

Vitalie Cojocari: Vă gândiţi la anumite demiteri?

Virgil Popescu: „Nu cred că în urma unei comisii de anchetă va exista ceva răsunător ca să demitem pe cineva.”

Numirile din conducerea Hidroelectrica

Vitalie Cojocari: De ce sunt oameni politici numiţi în Consiliul de Administraţie al Hidroelectrica?

Virgil Popescu: „Când am preluat Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Hidroelectrica avea finalizată procedura de selecţie a managerilor şi a Consiliului de Supraveghere în baza Ordonanţei 109. Singura companie unde nu sunt puse în baza Ordonanţei 109 este Romgaz.”

Vitalie Cojocari: Coincidenţă, sunt oameni politici numiţi, legaţi de PNL, ALDE.

Virgil Popescu: „În Consiliul de Supraveghere al Hidroelectricii selectat, cred că în 2018 a fost începută procedura de selecţie şi finalizată în 2019, probabil că s-au înscris atunci. Nu ştiu dacă este coincidenţă sau nu. Au fost selectaţi, au trecut o procedură, iar orice schimbare al unui Consiliul de Supraveghere şi Directorat presupune plata unei despăgubiri. Hidroelectrica are un profit mare, îşi realizează indicatorii, dacă nu ai o justă cauză, nimeni din minister nu va semna nişte mandate să facă schimbări dacă nu ai motive. Guvernele după 4 ani se pot schimba, iar oamenii aceia rămân. Trebuie să o respectăm aşa cum este ea.”

Se vor scumpi gazele în această iarnă?

Vitalie Cojocari: La iarnă gazele se vor scumpi?

Virgil Popescu: „Sunt scumpiri în piaţa gazelor naturale. Pe toate bursele europene preţurile au crescut. Odată cu operaţionalizarea gazoductului Nord Stream 2, cred că preţul gazului îşi va reveni. Dar această iarnă va fi o iarnă destul de grea, de aceea Guvernul trebuie să intervină.”

Vitalie Cojocari: România va avea depozitele pline, atât cât ne permite infrastructura?

Virgil Popescu: „Capacitatea totală este de 3 miliarde de metri cubi. Astăzi, în depozitele din România am depăşit 2 miliarde de metri cubi de gaze, asta înseamnă 70 la sută grad de umplere. Cu cât gradul de umplere este mai mare, ne trezim cu reversul medaliei, gazul costă să-l depui, costă să-l scoţi.”

Vitalie Cojocari: 70 la sută este suficient?

Virgil Popescu: „Cred că vom ajunge la 80% capacitate de umplere până la 1 octombrie, nu vom avea probleme cu această iarnă.”

Despre criza Guvernamentală

Vitalie Cojocari: Cum vedeţi rezolvarea crizei guvernamentale?

Virgil Popescu: „Îmi pare rău că colegii mei de la USR au ales să se asocieze cu cei de la AUR. Sper că în perioada următoare vom ajunge să negociem.”

Vitalie Cojocari: În frunte cu un nou premier?

Virgil Popescu: „Cu tot respectul pentru cei de la USR, nu poţi spune unui partid - cu premierul ăla, da, cu premierul ăla, nu. Premierul PNL este Florin Cîţu. Au spus-o o dată, că dânşii nu doresc cu preşedintele PNL, domnul Orban, şi îl preferă pe domnul Cîţu. Acum s-au sucit. Eu zic că trebuie să fim serioşi fiecare dintre noi. Vor trece câteva zile, dar eu sunt optimist.”

Vitalie Cojocari: Intrăm în iarnă cu această criză guvernamentală?

Virgil Popescu: „Nu cred că intrăm în iarnă cu această criză.”