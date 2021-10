Interviu Clotilde Armand: despre obligativitatea vaccinării funcționarilor primăriei și relația dificilă cu Nicușor Dan

Clotilde Armand spune că în 11 luni de când este primarul sectorului 1 s-a lovit de o firmă extrem de puternică și influentă de salubritate, pe care a forțat-o să reducă valoarea contractului.

De asemenea, s-a lovit de neînțelegerea primarului general, Nicușor Dan, care refuză să semneze un protocol prin care Primăria Sectorului 1 să investească în parcurile din sector, aflate în administrația Primăriei București.

De asemenea, o mare problemă a fost și rezistența Consiliului Local, care refuză să voteze o rectificare bugetară. Fără acești bani nu poate ridica mașinile care parchează pe trotuare în sector, iar centrul de vaccinare de la Romexpo, cel mai mare centru din țară, este în pericol.

De altfel, Clotilde Armand a mărturisit în emisiunea „Interviurile lui Vitalie” difuzată pe stirileprotv.ro că s-a vaccinat și îndeamnă oamenii să se vaccineze, dar ezită când vine vorba de a impune funcționarilor din primărie să se vaccineze obligatoriu.

Vitalie Cojocari: Ce notă v-ați da după un an de activitate la Primăria Sectorului 1?

Citește și Clotilde Armand: DNA a deschis un nou dosar penal legat de activitatea fostului primar al Sectorului 1

Clotilde Armand: „După 11 luni, că timp de o lună nu am putut să intru în primărie. Sunt o luptătoare și pe partea de luptă mi-aș da un 10. Pe partea de realizări... Am realizări frumoase. Dar aici ar trebui cetățenii să-mi dea o notă. După 11 luni de mandat am realizat niște lucruri pe care niciun primar nu le-a realizat. Avem șase străzi asfaltate. Sunt străzi de pământ. Din tot Bucureștiul, avem cele mai multe străzi de pământ. Și sunt două în curs de asfaltare. Am creat de la zero, proiectul nu exista, o școală nouă. Am câteva care sunt în curs. Este o școală nouă inaugurată, școala regală. Am reușit să inaugurez un parc nou. Este numit după luptătoarea anticomunistă Elisabeta Rizea. În plus, lupta pentru a curăța sectorul, la propriu.”

Vitalie Cojocari: Contractul s-a redus la 125 de milioane de lei pe an de la 225 de milioane de lei pe an. E o victorie pentru dumneavoastră? Oamenii se plâng că nu se curăță străzile așa cum se făcea înainte, nu se spală... Cum e?

Clotilde Armand: „Mizeria din București este o problemă, este ce am moștenit din vechea administrație. Suferim cu toții. Noi curățăm. Lupta cu o firmă care avea un contract pe 25 de ani, o firmă adusă de niște politicieni, o firmă care era atât de puternică, încât toată lumea îmi spunea, cu gunoierii nu te lupți, vei pierde. Eu spun altfel, cu oamenii cinstiți nu te pui, pentru că binele învinge mereu. Este o firmă puternică, am dus o luptă cu această firmă, dar și cu neputința statului. Instituțiile statului nu reușeau să se impună. Îi las pe cetățeni să facă un calcul: între 300 de milioane cât a facturat firma în 2020 și 125 de milioane de lei este o diferență. Diferența aceasta o ducem în investiții, ajutăm spitalele.”

Vitalie Cojocari: Exista posibilitatea ca această dispută să fie în instanță și oamenii să nu sufere?

Clotilde Armand: „Când există un dezechilibru între puterea unei firme și stat, în sensul că statul pur și simplu nu face față. Am fost martor la neputința statului. Nu am avut de ales. Trebuia să luptăm. Eu cred că am readus acest echilibru. Am adus firma la discuție, este un protocol semnat, dar discutăm în continuare. Este o relație echilibrată, cum ar fi normal între o firmă care prestează niște servicii și Primăria sectorului 1.”

Vitalie Cojocari: Și acum este curat în Sectorul 1?

Clotilde Armand: „Acum facem curat. Discutăm, facem eforturi. Dar, da. Este mai curat decât a fost în mandatul trecut. Am adus nivelul de curățenie... Trebuie să forțăm firma să facă, dar ce trebuie să facă este situația de acum trei ani, înainte să fie semnat un protocol. Exact cum era acum trei ani. Acum trei ani era curat în sector. Trebuie să aducem la nivelul de cum era contractul acum trei ani.”

Vitalie Cojocari: Sunteți mulțumită de curățenia din sector?

Clotilde Armand: „Eu nu sunt mulțumită. Am spus de la început. Suferim cu toții, mizeria aceasta nu o accept. Avem atât de mult de făcut pentru a fi la nivelul pe care au dreptul cetățenii să-l aștepte de la o primărie care este cea mai modernă din România. Trebuie să selecționăm în patru fracții. Trebuie să reciclăm. Trebuie să nu mai arunce pe stradă fără să știe când este ziua și ora când vine salubristul. Avem multe firme care nu au niciun contract. Trebuie să avem compostoare. Avem un program. O să distribuim două mii de compostoare caselor din sectorul 1, pentru ca materia primă să fie compostată în curte. Avem un proiect pilot, zece locații. Într-o lună o să avem instalațiile. Am identificat 1973 de locații în sectorul 1 pentru aceste colectoare selective în patru fracții. În 11 luni am semnat contractul cu proiectantul, avem proiectul pilot. O să vedem dacă este mai bine subteran sau suprateran. Trebuie să vedem cât timp mașina de salubritate va lua gunoiul. Dacă ia gunoiul în 10 minute este un pic cam mult. Cât zgomot face? Cât de sensibil este la probleme mecanismul? Trebuie să testăm.”

Vitalie Cojocari: S-ar putea închide centrul de vaccinare de la Romexpo pentru că nu aveți bani?

Clotilde Armand: „Consilierii locali nu vor merge până acolo. În acest centru Romexpo, cel mai mare din România, s-au administrat 255.000 de doze, sectorul nostru are 250.000 de locuitori. Este o luptă cu Consiliul Local.”

Vitalie Cojocari: Până când mai puteți ține deschis?

Clotilde Armand: „Trebuie neapărat acest buget semnat în următoarele două săptămâni. Este o problemă cu acest buget, pentru că acolo avem și utilitățile de la ADP, curățenia... Dar vom găsi o soluție. Mereu se găsește. Dar fac un apel la responsabilitatea Consiliului Local. Nu pot să comentez altfel. Partidele politice, consilierii locali, trebuie să se gândească de partea cui sunt. De partea cetățenilor, sau sunt de partea unor interese. Primarul precedent a fost ales prost. Nu a fost de partea cetățenilor. A ales diamante, a ales pietre prețioase, nu a ales cetățenii. Eu aș dori ca Consiliul Local să uite de politică și să se gândească la ce au nevoie cetățenii din acest sector. Să voteze, ei nici măcar nu vin cu o propunere, nu votează această rectificare.”

Vitalie Cojocari: Funcționarii care sunt angajați ai primăriei ar trebuie obligați să se vaccineze sau nu? Cei care sunt în contact cu publicul.

Clotilde Armand: „Sunt puțini în contact cu publicul. Cei mai mulți, mii de funcționari, trebuie să lucreze la aceste investiții. Cei în contact cu publicul trebuie să fim siguri că nu prezintă niciun risc pentru cetățeni. Vedeți că ezit, pentru că nu depinde de mine. Eu sunt cineva care nu are atribuții în acest domeniu. Eu personal aș spune că ar trebui să aibă niște teste, să ne asigurăm că nu au virusul și în momentul în care știm că nu au virusul…”

Vitalie Cojocari: Deci, trebuie să se testeze mai curând decât să se vaccineze?

Clotilde Armand: „Nu am spus asta. Eu am creat cel mai mare centru de vaccinare din România. Eu cred că trebuie să ne vaccinăm cu toții. În același timp... Nu este simplu, sunt niște oameni care au afecțiuni. Sunt niște oameni care au probleme personale. Nu putem să punem pe toată lumea în aceeași situație. Această epidemie va dura, toți cei care pot să se vaccineze, să se vaccineze.”

Vitalie Cojocari: Dumneavoastră v-ați vaccinat?

Clotilde Armand: „Eu m-am vaccinat. În același timp, știu funcționari publici care au probleme de sănătate, probleme reale. Nu sunt cu teoria conspirației. Să le spun acestor oameni că nu pot să-și facă meseria, nu merge nici asta. Eu aș spune așa, fac un apel la toți, să fie extrem de responsabili și împreună cu toții să învingem această pandemie. În același timp pentru unele cazuri unde grija pentru sănătatea personală cere ca el să fie testat în loc de vaccinat, asta facem. Am o grijă personală pentru fiecare funcționar public.”

Vitalie Cojocari: În campania electorală, una dintre promisiuni era să eliberați trotuarele. Și amenzi pentru cei care ocupă trotuarele cu mașini. Ce ați făcut în acest sens? S-au eliberat trotuarele de mașini în Sectorul 1?

Clotilde Armand: „Să știți că duc o luptă și pe partea aceasta. Am reușit cu greu să fie votată o Hotărâre de Consiliu Local care ne va permite să ridicăm mașinile care nu sunt parcate corect. Acum lupt cu această rectificare ca să avem mijloace financiare pentru a implementa această hotărâre. Când am făcut bugetul la începutul anului, nu aveam destule fonduri pentru ce voiam să facem. Am moștenit o primărie în pragul falimentului. Am luptat, am renegociat toate contractele, am schimbat conducerea tuturor unităților unde erau contracte frauduloase. Am reorganizat primăria. Sunt unul dintre singurii primari care a reușit să o facă în 6 luni. Am oprit hemoragia de bani publici. Am nevoie de această rectificare bugetară să primesc niște fonduri pe care nu le aveam de la începutul anului. Am nevoie de această rectificare pentru a putea implementa această hotărâre pentru care m-am luptat. În momentul în care vom avea fondurile necesare, am toate contractele pentru a putea închiria sau achiziționa echipamentele care vor ridica mașinile. Regulamentele sunt gata. Am totul gata.”

Vitalie Cojocari: Ne puteți spune care este amenda pentru cei care vor parca pe trotuare în sector?

Clotilde Armand: „Am prevăzut deja parcul unde vor fi depozitate. Va fi la Odăi, după centură. Un pic departe. Cei care vor avea mașina ridicată se vot chinui un pic să o recupereze. În funcție de numărul de zile... ”

Vitalie Cojocari: Pentru o zi?

Clotilde Armand: „Va fi în jur de 600 de lei. Dacă va sta mașina acolo zece zile, va fi mai mult”

Vitalie Cojocari: Șase mii?

Clotilde Armand: „Nu șase mii, nu mai știu care este suma, este o sumă pe fiecare zi. 40 de lei, ceva de genul acesta.”

Vitalie Cojocari: Care este relația dvs cu domnul primar general Nicușor Dan, ați avut niște schimburi de replici în presă și voiam să știu dacă există o colaborare între dvs?

Clotilde Armand: „Am vorbit de o școală pe care am creat-o. Am creat și un parc nou. Un proiect la care țin mult este Promenada Verde. Am inaugurat două tronsoane. Lacul Băneasa. Sunt 44 de kilometri de promenadă verde care merge de la o extremă la cealaltă a sectorului, care ne permite să ne plimbăm și să creăm piste de biciclete. Ideea este ca bucureștenii să vină cu bicicleta spre lac. La un capăt au o stație de metrou, la alt capăt au altă stație de metrou. Orice bucureștean, în mod plăcut, are posibilitatea să se ducă spre lac. Am inaugurat 2 tronsoane, celelalte sunt în lucru, dar pentru a face ceva corect am nevoie să repar malurile lacurilor care se prăbușesc. Aceste lacuri nu sunt ale mele, sunt ale Primăriei Municipiului București. Am nevoie de un protocol cu Primăria Bucureștiului pentru a investi în aceste parcuri extraordinare pe care le avem. Vorbesc de Parcul Herăstrău, Parcul Cișmigiu. Am nevoie de un protocol.”

Vitalie Cojocari: Ați cerut aceste parcuri?

Clotilde Armand: „Da, pentru Calea Griviței, pe care vreau să o reabilitez total și Bulevardul 1 Mai. Vorbind de parcuri, am avut un acord cu domnul primar care mi-a spus clar că el nu are fonduri suficiente pentru a repara aceste parcuri. Eu am fonduri suficiente pe partea de investiții, pentru tot ce este funcționare, salarii mașini de ridicat, am nevoie de rectificare bugetară. Dar pe partea de investiții am niște...”

Vitalie Cojocari: Tot nu înțeleg unde este problema.

Clotilde Armand: „Problema este că i-am spus domnului primar, pe partea de investiții pot să investesc, tu la nivel de Primăria Generală nu ai banii să investești acolo. Hai să facem un protocol și eu o să investesc.”

Vitalie Cojocari: Răspunsul a fost…

Clotilde Armand: „Răspunsul a fost în particular că da, că are studiile de fezabilitate, iar apoi, public, reacția, o lună mai târziu, după ce a fost votat la mine în Consiliul Local, a fost că preferă deocamdată să nu aibă această colaborare cu Sectorul 1. Eu cred că vom reuși să ajungem la un compromis. Nu am cerut să fac investiții în tot Parcul Herăstrău. La început mă gândesc la o parte din acest parc, unde nu sunt aceste restaurante, unde nu există niciun interes comercial. Este partea mai sudică a parcului și cred că acolo vom reuși, și sper că domnul primar ne va susține și vom reuși să facem investițiile de care avem nevoie. Este vorba de tot ce este partea vegetală, care are nevoie de investiții. Fără investiții, un parc moare pur și simplu.”