Interviu cu Carmen Uscatu, ”Dăruiește viața”. Cum NU ajută statul român copiii bolnavi de cancer

Carmen Uscatu, fondatoare a Asociației ”Dăruiește viața” a fost invitată în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie” să povestească despre greutățile cu care s-a confruntat până acum în proiectul privind Spitalul pentru copii „Marie Curie”.

Asociatia „Dăruieşte Viață” a lansat recent un nou apel de strângere de fonduri, de această dată pentru o nouă clădire, dar şi pentru renovarea celei existente.

Proiectul a beneficiat şi de sprijinul trupei Metallica, care a oferit drepturile de folosire a melodiei „The Unforgiven” pentru spotul de promovare.

Asociația Dăruieşte Viaţă a construit deja o clădire în curtea Spitalului Marie Curie, cu ajutorul a sute de mii de oameni şi mii de companii, şi a renovat mai multe secţii ale spitalului.

Cei care vor să ajute, pot dona prin SMS la 8864 cu textul ”spital” sau pot face asta online, cu cardul sau prin transfer.

Cum a ajuns Metallica să se implice într-un proiect pentru copiii din România

Colaborarea dintre Asociația Dăruiește Viață și trupa Metallica a ajuns în presa internațională după ce rockerii americani au donat suma de 250.000 de euro pentru copiii din România.

”Cred că a fost visul nostru, după ce am luat mai multe premii la nivel național, să ne lansăm la nivel internațional. Era o glumă în birou, când ne înscriam pe la fel de fel de gale, de acum trebuie să ne înscriem doar la gale internaționale. N-a fost să fie. S-a mai luat un premiu anul trecut la Paris, însă cu Metallica e o poveste foarte frumoasă și se datorează oamenilor pe care noi îi avem în spate, pentru că, sigur, două femei au devenit celebre pentru că fac un spital, dar nu e despre noi, e despre toată comunitatea care s-a adunat în jurul acestui proiect minunat.

Unul dintre partenerii noștri în acest proiect a vrut să fie partener în concertul Metallica de anul trecut de la București și, pentru că Metallica nu și-a dorit lucrul ăsta, propunerea lor a fost să devină parteneri, dar să doneze banii către noi. Și, practic, așa am ajuns să ne întâlnim cu trupa Metallica și să primim acest premiu din partea trupei, 250.000 de euro. A fost într-adevăr ceva extraordinar, atât ca gest al trupei, dar și prin faptul că, într-adevăr, am devenit internaționale, pentru că au scris publicații din America.” - a povestit Carmen Uscatu în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

”A dovedit că în țara lui nu se poate, acum se poate”

Succesul de până acum al Asociației Dăruiește Viață trebuie să fie un model pentru românii care sunt copleșiți de ”fatalitatea” lui ”nu se poate” - este de părere Carmen Uscatu.

Cum se poate face asta? Fiecare dintre noi se poate implica, pentru a încerca să schimbe țara în care trăiește.

”Dacă poate fi un brand de țară? Eu cred că poate fi un brand de țară, pentru că a dovedit că în țara lui nu se poate, acum se poate. Și am dat la o parte fatalismul ăla din baladele românești, arătând că fiecare dintre noi poate contribui la o schimbare. Cred că despre asta e vorba. Văd foarte mulți oameni care nu cred în ei: eu sunt mic, nu știu ce aș putea să fac, cum aș putea să mă implic. Cred că acest proiect asta arată, că fiecare dintre noi se poate implica să schimbe țara în care trăiește.” - spune Carmen.

De altfel, din experiența pe care a adunat-o până acum din contactul cu instituțiile statului, Carmen Uscatu a reținut un lucru foarte important. Și anume, faptul că statul este așa cum ni-l creăm noi, cei care îi votăm o dată la 4 ani.

Cu alte cuvinte, mai spune ea, nu este suficient doar să ne facem ”datoria civică” mergând la vot, ci trebuie să stăm ”în coasta” politicienilor, presându-i permanent, pentru a îndeplini toate promisiunile.

”Statul român nu face, pentru că noi nu-i cerem suficient statului român să facă. Cred că acest proiect va crea o mare presiune asupra politicienilor, tocmai arătând că se poate și vor trebui să dea socoteală. Suntem în coasta lor cu acest proiect și de multe ori nu ne-a fost ușor, și presiunea din partea lor a fost una extrem de mare. Nu le place să vadă acest proiect. Mi-aduc aminte că fosta ministră a Sănătății, Pintea, spunea la un moment dat chiar că: ce spital? Fac și ele o secție. Nu a venit nici măcar să vadă acest spital, care are 9 niveluri. Nu poate fi ignorat. Sunt 12.000 de metri pătrați. E un spital în adevăratul sens al cuvântului. Da, au preferat să-l ignore. Mi-aș dori mai multă implicare din partea statului român. Noi o să vrem să-l implicăm, pentru că fără statul român acest proiect nu va putea să își atingă potențialul.” - a declarat fondatoarea Asociației Dăruiește Viață.

Asociația vrea să trimită medici la pregătire profesională, dar .. este ignorată de ministerul Sănătății

Un exemplu de piedici venite din partea statului român este lipsa de comunicare și, implicit, lipsa de implicare în proiectele private.

Asociației ”Dăruiește viața” vrea să trimită medici români să se specializeze la clinici de renume din străinătate, însă Ministerul Sănătății se face că plouă.

Carmen Uscatu: ”În acest moment, de exemplu, noi deschidem o secție de radioterapie, prima, pentru copii din România. La Marie Curie. Deci în acest proiect există și o secție de radioterapie. Am făcut o notă de fundamentare în care să le spunem de ce personal avem nevoie, să le justificăm cu documente de la organisme internaționale și să le spunem că avem nevoie să angajăm acești medici acum, să-i trimitem la training pentru un an de zile, astfel încât la anul când vom deschide spitalul ei să fie pregătiți. Trimisă din 30 iunie, sigur, înțeleg că se ocupă cu Covidul. Nu am primit un răspuns.”

Vitalie Cojocari: Cui ați trimis?

Carmen Uscatu: ”Ministerului Sănătății. Abia săptămâna trecută ne-am întâlnit întâmplător cu domnul ministru Tătaru și ne-a promis că se ocupă personal ca această structură de personal să fie aprobată și noi să putem angaja medici.”

Birocrația din sistemul medical. Ministrul trebuie să semneze pentru angajarea unei infirmiere

Asociația intenționează să încheie un parteneriat cu statul român pentru viitoarea clădire de la Marie Curie, însă cu management privat, bazat pe rezultate.

În prezent, birocrația care există în sistemul medical descurajează orice inițiativă. De exemplu, pentru angajarea unei infirmiere într-un spital este nevoie de ... un ordin de ministru.

”În acest moment, ca să angajezi o infirmieră într-un spital de stat ai nevoie de un ordin de ministru. Lucrurile nu mai pot funcționa așa. În acest moment, domnul Nelu Tătaru trebuie să semneze un ordin de ministru ca, de exemplu, la Marie Curie să fie angajată o infirmieră. Sunt niște anomalii foarte mari. Acest lucru, noi vrem să-l schimbăm. Pentru asta avem nevoie de statul român” - mai spune Carmen Uscatu.

Întrebări aiuritoare de la specialiștii din Ministerul Sănătății

Asociația ”Dăruiește viața” vrea să achiziționeze două aparate de radioterapie, pentru ca viitoarea clădire din spitalul Marie Curie să devină cea mai modernă sectie de radioterapie din România. Și, foarte important, secția va trata inclusiv adulții.

Carmen Uscatu spune că a încercat să obțină sprijin din partea reprezentanților statului român, dar ...surpriză. Unii specialiști de la minister habar nu aveau cum se realizează operațiunile de la radioterapie.

Carmen Uscatu: ”Întrebarea a fost: păi, aveți anesteziști de adulți? Ei neștiind că, de fapt, adulții nu au nevoie niciodată de anestezie pe parcursul tratamentului de radioterapie, ci doar copiii mici, care nu știu să stea nemișcați.”

Vitalie Cojocari: Deci de la Ministerul Sănătății ați primit această întrebare?

Carmen Uscatu: ”Da, am primit această întrebare”.

Ministerul a cumpărat aparate cu o tehnică ... de acum 20 de ani

Un exemplu de ineficiență a statului român în această problemă extrem de delicată a bolnavilor de cancer a fost dat chiar de către Carmen Uscatu. Ea spune că statul a cumpărat aparate de radioterapie care folosesc o tehnică învechită și deci .. ineficiente.

În opinia sa, problema, în general, nu apare neapărat de la ministru, ci de la cei care iau decizii în locul său.

”De multe ori nu e problema ministrului și nici problema sistemului. Când zici sistem e ceva foarte abstract. E problema unor oameni de sub ministrul Sănătății sau oricare alt ministru, care sunt acolo de 20, 30 de ani, care nu mai sunt absolut deloc updatați cu informația la zi. De exemplu, Ministerul Sănătății a semnat un parteneriat cu Banca Mondială pentru dotarea cu aparate de radioterapie - și noi am vrut să ne alăturăm acestui proiect și să primim finanțare de la Ministerul Sănătății pentru aparate de radioterapie - și au luat niște aparate care folosesc o tehnologie de acum 20 de ani. Da, au dotat deja niște spitale în țară. Vin spitale către noi să ne ceară bani ca să upgradeze aceste aparate și să le aducă la nivelul zilelor de astăzi. Păi au dotat la Constanța, nu știu dacă au reușit să-l pună în funcțiune, la Elias ar fi trebuit să-l pună în funcțiune, dar nu cred că e bunkerul gata, la Cluj, la Bacău ..” - spune ea în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”.

Lovitura de grație de la minister: aparatele de radioterapie pentru tratarea copiilor nu sunt ”eficiente”

O altă experiență neplăcută apărută din cauza unor funcționari plătiți din bani publici a fost cea provocată de refuzul ministerului de a aproba accesul Asociației la un program finanțat de Banca Mondială.

Scopul asociației era obținerea unor bani pentru cumpărarea de aparate de radioterapie, necesare tratării cancerului micilor pacienți. Însă explicația dată după refuzul ministerul Sănătății de a aproba această cerere a fost năucitoare: ”o secție de radioterapie pentru copii nu este eficientă”.

”Nouă ni s-a refuzat accesul la acest program cu Banca Mondială, nu am primit aparate de radioterapie, pe motiv că, citez, o secție de radioterapie pentru copii nu este eficientă. Asta am auzit ... da, deși e fals. Dar chiar dacă n-ar fi fals, tot n-ai putea să nu tratezi niște copii pentru că nu ești eficient, că nu ești un sistem medical eficient, nici vorbă, nu. În întâlnirea cu doamna ministru Pintea și cu domnul Vieru, reprezentantul Ministerului Sănătății în programul cu Banca Mondială, domnul Vieru a spus acest lucru. (...) Dar cine a decis că nu e eficient? Comisia de radioterapie din cadrul ministerului Sănătății sau de oncologie. E o comisie. Deci asta zic. Noi nu putem pune degetul pe omul care a decis acest lucru, pentru că multe răspunsuri veneau în trecut, acum nu mai primim niciunul de la Ministerul Sănătății, de genul comisia .. sau fără să existe o persoană.” - a mai declarat Carmen Uscatu.