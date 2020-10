Interviu cu omul de afaceri Dragoş Petrescu. Cât de afectată este industria HoReCa de pandemie

Dragoş Petrescu, fondatorul City Grill, unul dintre cei mai puternici jucători din piață a fost invitatul lui Vitalie Cojocari în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

Dragoş Petrescu conduce cel mai mare lanț de restaurante românești, sector afectat puternic de pandemia de coronavirus.

Fondatorul City Grill spune că restaurantele nu se vor închide în București deoarece, raportările efectuate de autorități nu au fost făcute la numărul real de locuitori.

Dragoş Petrescu: ”Restaurantele nu se închid pentru că premierul României a luat în considerare cifra reală a locuitorilor Capitalei, iar raportările care s-au făcut până în prezent se situează în jurul celor 1,8 milioane de locuitori ceea ce nu este real, în București sunt aproximativ 3 milioane de locuitori”.

”Au fost închise restaurante în alte localități însă acestea nu au particularitatea Bucureștiului. București este cel mai important centru de business din România cu foarte mulți locuitori care vin să lucreze și unde există un trafic intens de oameni. Peste numărul de locuitori raportați oficial mai sunt și alți locuitori care nu au definitivate actele sau alți cetățeni care lucrează și doar tranzitează Bucureștiul, lucru care nu se întâmplă în toate localitățile din țară”, a mai spus omul de afaceri.

Dragoș Petrescu: ”Peste 300.000 de oameni sunt afectați direct sau indirect de închiderea restaurantelor”

Întrebat de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari câți oameni sunt afectați de închiderea restaurantelor, Dragoș Petrescu a mărturisit că numărul raportat oficial este unul mult mai mic.

”În statistica Ministerului Muncii sunt peste 170.000 de angajați direcți. În momentul în care noi am făcut analiza întregii HoReCa, acolo întră și angajații din industriile de servicii care depind de HoReCa alți 130.000 de oameni implicați direct sau indirect în activitatea de restaurante sau hoteluri. Din 170.000 de angajați direcți, 40.000 nu mai activează în domeniul HoReCa și care s-au orientat spre alte activități”, a menționat fondatorul City Grill.

De ce în statisticile INS angajații din HoReCa au salariile cele mai mici

Antreprenorul Dragoș Petrescu susține că veniturile în industria ospitalității sunt cele mai mici din lume.

”Pe glob veniturile în industria ospitalității sunt cele mai mici din lume. În SUA, un salariu pentru un ospătar este de aproximativ 250 de dolari pe luna, dar acesta va pleca acasă la sfârșit de lună cu 4000-5000 de dolari deoarece, primește bacșiș. Acesta reprezintă între 50-70% din venituri, lucru care se întâmplă și în România. Ajutorul primit de la stat nu poate să susțină la nesfârșit angajații în industrie pentru că acest ajutor se referă la salariul de bază care este foarte mic”, susține Dragoș Petrescu.

Cât reprezintă bacșișul în medie pentru restaurantele din România

Întrebat de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari cât reprezintă bacșișul în medie pentru restaurantele din România, Dragoș Petrescu a răspuns că între 7% și 9% din cifra de afaceri.

”Bacșișul în medie pentru restaurantele din România este între 7% și 9% din cifra de afaceri ceea ce înseamnă 200 de milioane de euro pe an. Ne dorim ca în viitorul apropiat să reușim să facem în așa fel încât cetățeanul român să poată plati bacșișul de pe card și în același timp să fie fiscalizat. În medie un angajat care câștigă 1.500 de lei dintr-un salariu de bază poate ajunge la 3.500 de lei pe lună cu ajutorul bacșișului”, a mai adăugat antreprenorul.

De ce industria ospitalității nu reușește să plătească un salariu de peste 1.000 de euro unui angajat

”Consumul dintr-un restaurant este direct proporțional cu salariul. În România și veniturile sunt mai mici și salariile sunt mai mici. În ultimii 3-4 ani salariile în industria ospitalității au crescut accelerat datorită salariului minim care a crescut semnificativ, dar și lipsa forței de muncă a forțat antreprenorii să crească anvelopa salarială din cadrul gestionării afacerii lor. Pandemia a grăbit anumite procese care vor avantaja industria, printre care digitalizarea ceea ce va determina o creștere salarială, dar și o nevoie mai redusă pentru personal”, a menționat Dragoș Petrescu.

Vitalie Cojocari: Cum ați reuști să ajungeți de la o tarabă la o avere de câteva zeci de milioane de euro?

Dragoș Petrescu: ”Dacă ai un model care produce valoare de exemplu o tarabă înseamnă că ai un produs viabil pe piață, în acel moment cel mai important lucru este să începi să te extinzi. Când vei ajunge la 10 tarabe atunci te poți gândi la nivelul următor și te poți orienta spre un magazin, iar această evoluție în planul afacerii pe care o ai trebuie făcută etapizat și prin multe încercări. Niciodată nu m-am oprit acolo unde am ajuns, întotdeauna m-am uitat înainte și am fost foarte curios. Atunci când businessul mergea bine am încercat să muncesc și mai mult pentru a învăța lucruri noi și pentru a putea face următorul pas”.