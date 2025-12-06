Un copil din Afganistan a fost obligat să execute public un bărbat care i-a ucis 12 rude, în fața a 80.000 de oameni. VIDEO

Talibanii din Afganistan au obligat un băiat de 13 ani să execute public un bărbat, în faţa a zeci de mii de oameni, după ce acesta fusese găsit vinovat de uciderea a peste 12 membri ai familiei copilului.

Potrivit autorităţilor locale, aproximativ 80.000 de persoane s-au strâns pe stadionul din provincia Khost pentru a asista la execuţia care a fost condamnată de ONU drept „inhumană şi crudă”, scrie Independent.

Bărbatul executat, identificat ca Mangal, fusese judecat alături de alţi doi complici pentru uciderea a 13 membri ai unei familii, printre victime aflându-se şi copii.

Sentinţa a fost aplicată în baza legii Sharia, sub forma pedepsei „Qisas”, echivalentul principiului „ochi pentru ochi”.

Curtea Supremă a Afganistanului a anunțat că rudelor victimelor li s-a oferit posibilitatea de a ierta și de a renunța la pedeapsa capitală, însă familia a refuzat și a cerut aplicarea pedepsei „Qisas”, prevăzută de legea Sharia.

„Astăzi, un criminal a fost executat prin Qisas pe stadionul din provincia Khost”, se arată în comunicatul publicat pe platforma X. Potrivit autorităților, familia victimei a insistat asupra pedepsei, iar ordinul de execuție a fost emis în urma refuzului lor de a acorda iertare.

La finalul evenimentului, au fost rostite rugăciuni pentru întărirea securității naționale și pentru aplicarea corectă a legii islamice în întregul teritoriu al Afganistanului.

Talibanii ar fi interzis spectatorilor accesul cu telefoane mobile în interiorul stadionului, însă o filmare realizată din exterior arată zeci de mii de bărbați adunați pentru a urmări execuția.

Alți doi complici în aceeași crimă au primit la rândul lor pedeapsa cu moartea, însă execuțiile nu au fost încă realizate deoarece nu toți moștenitorii victimelor au fost prezenți, conform regulilor impuse de Qisas.

