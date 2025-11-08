„The Rockettes” sărbătoresc 100 de ani de la înființare cu un spectacol aniversar grandios la New York

Faimoasa trupă dansatoare „The Rockettes” va sărbători curând o sută de ani de la înființare. Și cum ar putea marca un asemenea moment, dacă nu prin dans?



După pregătiri intense, emblematica trupă a furat startul în acest an și a deschis sezonul spectacolelor de Crăciun, cu o primă reprezentație în New York.

Au trecut o sută de ani de la primul spectacol oferit de faimoasa trupă de dansatoare. De atunci, fetele de la „The Rockettes” dau tonul sărbătorilor de iarnă, an de an, la New York.



Dansatoare: ”Anul acesta, la Spectacolul de Crăciun 2025, sărbătorim cea de-a 100-a aniversare a „The Rockettes”. Așadar, atunci când oaspeții vor intra în sala de spectacol, vor putea interacționa cu dansatoarele și vor avea parte de diferite activări și de expoziții, în care vor fi prezentate materiale de arhivă din ultimii 100 de ani ai „The Rockettes”.

Trupa a luat naștere în 1925 în Missouri. Iar câțiva ani mai târziu, punea în scenă faimosul Spectacol de Crăciun, care le-a făcut cunoscute pe cele 48 de dansatoare - câte număra grupul la începuturi. Părți din coregrafia și reprezentațiile de acum multe decenii sunt păstrate și azi.



Julie Branam, coregraf: ”Parada Soldaților de Lemn a rămas intactă din 1933, exact așa cum a fost această coregrafie gândită de fondatorul „The Rockettes”, Russell Markert”.

Între timp, grupul ajunge să aibă 84 de dansatoare. Ele pregătesc emblematicul spectacol cu multe luni înainte. Iar în cei o sută de ani de la înființare, reprezentațiile au devenit din ce în ce mai complexe.



Julie Branam: ”Pe măsură ce am avansat, am reușit să facem numerele și mai interesante, accelerând tempo-ul. Dacă înainte obișnuiam să ne mișcăm la 140 de bătăi pe minut, acum o facem la 152 de bătăi pe minut”.

Spectacolul continuă să devină din ce în ce mai complicat și mai complex.

Dincolo de talent, cheia succesului este și rezistența fizică, având în vedere că fetele dansează 90 de minute fără pauză. Totul pentru un Spectacol de Crăciun desăvârșit.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













