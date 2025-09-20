„Stare de alertă maximă”. Avioane de luptă poloneze și aliate, mobilizate după un nou atac al Rusiei în vestul Ucrainei

20-09-2025 | 08:38
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia.

Alexandru Toader

„Avioane poloneze şi aliate operează în spaţiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră şi de recunoaştere radar au fost plasate în stare de alertă maximă”, a indicat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X, relatează AFP.

La ora 5:40, aproape întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeriană, după avertismentele armatei aeriene ucrainene cu privire la atacurile ruseşti cu rachete şi drone.

Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone la scară largă asupra Ucrainei, vizând diverse regiuni ucrainene, inclusiv regiunea Kiev, precum şi regiuni din extremitatea vestică a ţării.

Exploziii au fost auzite în oraşele Pavlohrad şi Mîkolaiv în jurul orei 4:40 dimineaţa, ora locală, au raportat oficialii locali, în timpul unui prim val de atacuri cu rachete. Alte explozii s-au auzit mai târziu în Dnipro, la scurt timp după ora 6 dimineaţa.

Administraţia militară a regiunii Kiev a raportat că au fost semnalate atacuri în comunităţile Bucea, Borîspil şi Obuhiv. O casă, 10 garaje şi cinci maşini parcate au fost avariate în urma atacului.

Alarmele de raid aerian au fost activate în toate regiunile ţării în jurul orei 5:45 dimineaţa, ora locală, şi s-au încheiat în jurul orei 7 dimineaţa.

Forţele aeriene ucrainene au raportat că zeci de drone, precum şi rachete de croazieră şi balistice au zbiurat deasupra teritoriului ucrainean în timpul atacului, potrivit News.ro.

