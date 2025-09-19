Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței

19-09-2025 | 18:13
avioane de lupta, rusia
Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO.

Adrian Popovici

Acesta nu este primul incident în care Rusia testează reacția statelor NATO. Recent, mai multe drone ale rușilor au invadat spațiul aerian al Poloniei și României

Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat vineri de trei avioane rusești. a declarat ministerul de externe al țării, adăugând că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a discuta incidentul, notează CNN.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei și au rămas acolo timp de 12 minute, a declarat ministerul.

Avioanele MiG-31 au pătruns aproximativ cinci mile marine în teritoriul Estoniei şi s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate cu privire la situaţie. Avioanele au survolat zona timp de aproximativ 12 minute, înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge.

Mircea Geoana
Mircea Geoană afirmă că Rusia nu va ataca „tradițional” NATO. Va fi „un adevărat război cognitiv”

„Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul estonian de externe Margus Tsahkna.

„Testarea din ce în ce mai intensă a limitelor și agresivitatea crescândă a Rusiei trebuie să fie contracarate printr-o intensificare rapidă a presiunii politice și economice”, a mai adăugat oficialul.

Ambasada SUA în România, mesaj ferm pentru Rusia după incidentul cu drone: Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO

Mesaj ferm din partea Wshingtonului după invadarea spațiului aerian al României și Poloniei de către dronele rusești. SUA anunță că au loc consultări în baza articolului 4 și dau asigurări că vor apăra spațiul NATO.

Ambasada Statelor Unite la București a public un mesaj prin care își arată sprijinul pentru România și Polonia la câteva zile după ce spațiul lor aerian a fost invadat de mai multe drone rusești.

SUA dau asigurări că rămân alături de parteneri din estul Europei și că se consultă cu statele din regiune după ce Polonia a cerut activarea Articolului 4 privind negocierile dintre aliați.

În plus, Washingtonul, prin ambasada de la București, a dat asigurări că „vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”.


 

Sursa: CNN

Etichete: Rusia, NATO, avioane de lupta,

Dată publicare: 19-09-2025 17:29

