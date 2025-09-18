„Putin ucide mulți oameni”. Trump credea că în Ucraina e cel mai simplu să aducă pacea, pe lângă cele „șapte” războaie oprite

Stiri externe
18-09-2025 | 20:01
Donald Trump Keir Starmer
Președintele american a recunoscut la Londra că negocierile cu liderul rus nu au dat rezultate, în timp ce premierul britanic Starmer cere intensificarea presiunii asupra Moscovei.

Mihai Niculescu

Președintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, recunoscând că a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer, la finalul vizitei de stat a președintelui american în Regatul Unit, relatează agențiile AFP și EFE, preluate de Agerpres.

„Șapte războaie soluționate”, dar nu și cel din Ucraina

Trump a început prin a-și reafirma capacitățile de mediator în conflictele internaționale: „Mă onorează mult să vă spun că am soluționat șapte războaie, șapte războaie de nerezolvat, războaie care nu se puteau negocia și nici soluționa", a susținut președintele american, fără a preciza la ce războaie se referă.

Conflictul din Ucraina reprezintă însă o excepție în această listă de presupuse succese diplomatice. „Conflictul din Ucraina este cel pe care-l credeam cel mai ușor de soluționat, ținând cont de relațiile mele cu Putin, dar el m-a dezamăgit. Realmente m-a dezamăgit", a continuat Trump.

Citește și
donald trump keir starmer
Președintele Trump: SUA şi Marea Britanie au făcut „mai mult bine pe planetă decât oricare alte două ţări din istorie”

Putin „ucide mulți oameni”

Întrebat de un jurnalist de ce este dezamăgit de președintele rus, Trump a răspuns că acesta „ucide mulți oameni" în războiul din Ucraina, deși acolo „mor mai mulți soldați ruși decât ucraineni".

Președintele american a considerat că o scădere a prețului petrolului pe piața internațională ar forța Rusia să înceteze războiul, întrucât nu și-ar mai putea finanța armata.

Starmer cere „accentuarea presiunii” asupra Rusiei

De partea sa, premierul Starmer a cerut „accentuarea presiunii" asupra lui Putin, sperând că în acest mod, prin noi sancțiuni împotriva Rusiei și creșterea ajutorului militar pentru Ucraina, președintele rus va opri războiul și își va retrage trupele din această țară.

Summitul din Alaska nu a dat rezultate

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după un summit avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean.

Motivul principal al impasului constă în prioritățile diferite ale părților: Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni sunt preocupați de garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Poziții ireconciliabile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina.

Aliaţii europeni ai Ucrainei o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul, menținând astfel o linie fermă în fața pretențiilor ruse.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, Marea Britanie, donald trump, vladimir putin, Keir Starmer,

Dată publicare: 18-09-2025 19:54

