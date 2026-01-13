„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat

„Sunt de acord cu prim-ministrul danez că ar fi sfârșitul NATO, dar și că ar avea un impact foarte negativ asupra populației”, a declarat Kubilius luni pentru Reuters, în cadrul unei conferințe pe tema securității organizate în Suedia, citat de POLITICO.

Insula este o parte în mare măsură autonomă a Danemarcei. Președintele Donald Trump a declarat că SUA au nevoie de Groenlanda pentru propria securitate și că aceasta trebuie să fie proprietatea Washingtonului pentru a împiedica Rusia și China să o preia. Prezența militară americană acolo, a adăugat el, nu este suficientă pentru a ține la distanță Moscova și Beijingul.

Declarația lui Kubilius este prima ocazie în care un înalt oficial al UE susține public poziția lui Frederiksen, deși diplomații UE sunt de acord cu ea în privat.

„Voi clarifica, de asemenea, că dacă SUA vor decide să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se va opri, inclusiv NATO, și, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen într-un interviu acordat pe 5 ianuarie postului de televiziune TV2.

Declarația contrastează însă cu cea a secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a insistat astăzi că alianța nu se află în criză.

Trump a fost întrebat într-un interviu de două ore acordat New York Times pe 7 ianuarie dacă achiziționarea Groenlandei era mai importantă pentru el decât păstrarea alianței militare. Liderul american nu a răspuns direct la întrebare, dar a recunoscut că administrația sa ar putea fi nevoită să aleagă între cele două opțiuni.

Diplomații UE care au discutat cu POLITICO nu păreau să creadă că SUA vor folosi forța militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, dar au fost de acord că Trump va obține ceva din presiunea pe care a exercitat-o – cel puțin o prezență militară europeană consolidată.

