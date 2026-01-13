„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat

Stiri externe
13-01-2026 | 08:01
groenlanda
AFP

O intervenție militară americană în Groenlanda ar însemna sfârșitul NATO, a declarat comisarul pentru apărare Andrius Kubilius, repetând opinia liderului danez Mette Frederiksen.

autor
Alexandru Toader

„Sunt de acord cu prim-ministrul danez că ar fi sfârșitul NATO, dar și că ar avea un impact foarte negativ asupra populației”, a declarat Kubilius luni pentru Reuters, în cadrul unei conferințe pe tema securității organizate în Suedia, citat de POLITICO.

Insula este o parte în mare măsură autonomă a Danemarcei. Președintele Donald Trump a declarat că SUA au nevoie de Groenlanda pentru propria securitate și că aceasta trebuie să fie proprietatea Washingtonului pentru a împiedica Rusia și China să o preia. Prezența militară americană acolo, a adăugat el, nu este suficientă pentru a ține la distanță Moscova și Beijingul.

Declarația lui Kubilius este prima ocazie în care un înalt oficial al UE susține public poziția lui Frederiksen, deși diplomații UE sunt de acord cu ea în privat.

„Voi clarifica, de asemenea, că dacă SUA vor decide să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se va opri, inclusiv NATO, și, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen într-un interviu acordat pe 5 ianuarie postului de televiziune TV2.

Citește și
Radu Miruţă
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Declarația contrastează însă cu cea a secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a insistat astăzi că alianța nu se află în criză.

Trump a fost întrebat într-un interviu de două ore acordat New York Times pe 7 ianuarie dacă achiziționarea Groenlandei era mai importantă pentru el decât păstrarea alianței militare. Liderul american nu a răspuns direct la întrebare, dar a recunoscut că administrația sa ar putea fi nevoită să aleagă între cele două opțiuni.

Diplomații UE care au discutat cu POLITICO nu păreau să creadă că SUA vor folosi forța militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, dar au fost de acord că Trump va obține ceva din presiunea pe care a exercitat-o – cel puțin o prezență militară europeană consolidată.

Sursa: Politico.eu

Etichete: NATO, groenlanda,

Dată publicare: 13-01-2026 08:01

Articol recomandat de sport.ro
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Citește și...
Cum vrea NATO să-l descurajeze pe Trump pentru ca SUA, principalul membru al Alianței, să nu ocupe Groenlanda
Stiri externe
Cum vrea NATO să-l descurajeze pe Trump pentru ca SUA, principalul membru al Alianței, să nu ocupe Groenlanda

NATO încearcă să-l convingă pe Trump ca SUA, principalul membru al Alianței să nu ocupe Groenlanda, în timp ce liderul de la Casa Albă sugerează că aliații ar urma să aleagă între existența NATO și preluarea de către americani a insulei daneze.

Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie
Stiri Politice
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.

China preia propaganda Kremlinului: Dușmanul Europei nu este Rusia, ci un ”demon”. ”NATO nu mai contează”
Stiri externe
China preia propaganda Kremlinului: Dușmanul Europei nu este Rusia, ci un ”demon”. ”NATO nu mai contează”

Adevărata amenințare pentru Europa nu este Rusia, ci ”demonul” său interior, în timp ce NATO a devenit irelevant, susține un diplomat chinez. Cel mai longeviv ambasador al Chinei în SUA preia astfel propaganda oficială a Kremlinului.

Recomandări
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime
Stiri actuale
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic
Stiri externe
„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat
Stiri externe
Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat

Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59