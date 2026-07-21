Cei doi au convenit să se întâlnească în curând pentru a discuta extinderea cooperării, inclusiv în cadrul Coaliției Antibalistice, transmite Kiev Post, citează News.ro.

Președintele Volodimir Zelenski a fost printre primii lideri străini care au purtat o discuție cu noul prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, cei doi convenind, în cadrul convorbirii telefonice, să organizeze în curând o întâlnire față în față pentru a discuta cooperarea în cadrul Coaliției Antibalistice.

Zelenski a prezentat detalii despre această discuție într-o declarație făcută luni, mulțumindu-i lui Burnham pentru sprijinul continuu acordat de Londra Ucrainei, pe fondul atacurilor rusești în curs.

„Ucraina și Marea Britanie au reușit să construiască cel mai puternic parteneriat din istoria relațiilor dintre statele noastre și vom continua cu siguranță să depunem eforturi pentru a ne asigura că acesta nu va face decât să se consolideze și mai mult”, a declarat Zelenski.

Într-un mesaj de felicitare separat, transmis înaintea convorbirii, Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să colaboreze în „toate formatele posibile” cu Marea Britanie, pe care a numit-o un lider global și căreia i-a exprimat recunoștința pentru sprijinul continuu acordat pe tot parcursul războiului.

Primii lideri străini care l-au felicitat pe noul prim-ministru

Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost, luni, unul dintre primii lideri străini care l-au felicitat pe noul prim-ministru britanic Andy Burnham, spunând că speră să dea împreună cu acesta „un nou impuls parteneriatului dintre Regatul Unit şi UE”.

Preşedintele francez a salutat, de asemenea, într-un mesaj postat pe X, activitatea predecesorului său, Keir Starmer, "al cărui angajament în slujba ţării sale a contribuit la consolidarea cooperării dintre Regatul Unit, Franţa şi partenerii europeni", relatează AFP, potrivit News.ro.

Un mesaj de felicitare a venit, de altfel, şi de la preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze pentru a consolida parteneriatul dintre UE şi Regatul Unit, "pentru securitatea continentului comun şi pentru prosperitatea oamenilor de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii".

Burnham a declarat, de asemenea, că preşedintele SUA, Donald Trump, se va număra printre primii lideri mondiali cu care va purta discuţii telefonice. Potrivit Reuters, un oficial al Casei Albe a confirmat că cei doi au purtat o discuţie, dar deocamdată nu se cunosc detalii despre conţinutul acesteia.

Trump a scris într-o postare pe Truth Social din luna iunie când fostul prim-ministru al Regatului Unit, Keir Starmer, urma să demisioneze: „A eşuat lamentabil în două chestiuni extrem de importante — IMIGRAŢIA ŞI ENERGIA (DESCHIDEREA EXPLOATĂRII PETROLIERE în Marea Nordului!)”. Duminică, Trump l-a lăudat pe Burnham într-o postare pe Truth Social, spunând: „Locuitorii din Aberdeen, în Scoţia, dansează pe străzi pentru că noul prim-ministru, Andy Burnham, a declarat că va deschide, pe deplin, nepreţuitul petrol din Marea Nordului!”

Andy Burnham, noul premier al Marii Britanii

Laburistul Andy Burnham, în vârstă de 56 de ani, preia luni funcţia de premier al Regatului Unit şi intenţionează să încarneze, la Downing Street, o schimbare de stil politic, într-o ţară cu provocări economice şi sociale majore, relatează AFP.

Fost primar al Greater Manchester, în nordul Angliei, până luna trecută, el îi succede demisionarului Keir Starmer, care s-a instalat la Downing Street în iulie 2024, după o victorie zdobitoare a Partidului Laburist (labour) în alegerile legislative, care a pus capăt unei perioade de 14 ani de guverne conservatoare.

După ce a primit susţinerea a aproximativ 95% dintre deputaţii laburişti, Andy Burnham a devenit vineri liderul Partidului Laburist, partidul majoritar în Parlament.

Keir Starmer şi-a anunţat demisia la 22 iunie, nepopular în ţară şi puternic contestat în partidul său, în urma unor decizii neîndemânatice, scandaluri şi înfrângeri electorale locale.

Luni are loc un ritual pe care britanicii încep să-l cunoască bine, din cauza valsului premierilor. Andy Burnham este al şaselea care se instalează la Downing Street în zece ani.