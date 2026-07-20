Este vorba despre viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și pornografie infantilă. Avocatul bărbaților le respinge însă categoric.

Andrew și Tristan Tate și-au petrecut deja o noapte în spatele gratiilor după ce agenții americani i-au încătușat în Miami.

Milionarii americano-britanici sunt vizați de o cerere de extrădare în Marea Britanie după ce împotriva lor au apărut patru noi plângeri față de cele existente deja. Serviciul Procuraturii Coroanei a decis să aducă acuzații suplimentare împotriva fraților Andrew și Tristan Tate în legătură cu alte patru victime.

Procurorii din Marea Britanie susțin că Serviciul de Protecție a Copilului îl acuză pe Andrew Tate, acum în vârstă de 39 de ani, de șapte violuri, trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului în scopul exploatării sexuale, trei agresiuni și 19 acuzații suplimentare de infracțiuni legate de imagini indecente cu copii și pornografie extremă.

Fratele său Tristan, cu un an mai tânăr, se confruntă cu o nouă acuzație de agresiune sexuală, două de viol și trei acuzații de organizare sau facilitare a traficului în scopul exploatării sexuale.

Avocatul controversaților frați a declarat pentru presa de peste ocean că Andrew și Tristan ar fi pedepsiți pentru că au îndrăznit să își exercite dreptul la Primul Amendament și anume la libera exprimare.

Joseph McBride, avocatul fraților Tate: „Atât el, cât și Tristan sunt în prezent în izolare, îmbrăcați în salopete portocalii, închiși în condiții pe care le-aș compara cu cele de la Guantanamo. Nu mă aștept să fie eliberați azi. Cred că o astfel de așteptare ar fi nerealistă. Îi vom spune judecătorului că nu suntem de acord cu extrădarea și că o vom contesta. Până atunci, autoritățile din Regatul Unit trebuie să trimită documentele care stau la baza cererii de extrădare.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Până să fie judecată cererea Marii Britanii de extrădare din Statele Unite, în baza unui acord bilateral, frații Andrew și Tristan Tate sunt preocupați să își recâștige libertatea. Apărarea a pregătit deja o procedură prin care ei ar cere eliberarea pe cauțiune, ce ar urma să fie analizată de un judecător din Miami.”