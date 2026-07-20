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Alexandru, de loc din Brăila, era plecat de mulți ani cu părinții în Italia și locuia în Sirmione, o stațiune turistică din nordul Peninsulei. Potrivit jurnaliștilor din Italia, lucra la o firmă care închiriază ambarcațiuni și era ghid turistic.

Mihai Stan, verișorul românului: „Vărul meu s-a înecat și nu știe nimeni nimic de el. A fost pentru mine un șoc, a fost un om muncitor, un om iubitor, era vorbăreț. Era plin de viață acest om”.

Într-un tur organizat sâmbătă, Alexandru avea la bord și o familie de britanici. Copilul acestora în vârstă de 7 ani a sărit în lacul Garda și la un moment dat nu ar mai fi putut să înoate. Românul a sărit imediat în ajutor și a reușit să îl salveze, însă el nu a mai fi putut să iasă din apă, au transmis cei de la Garda de Coastă.

Silvia Avigo, jurnalistă din Brescia: „Era responsabil atât de conducerea ambarcațiunii cât și de transportul turiștilor pe lac, în jurul peninsulei. De obicei, le arăta castelul și Grotele lui Catullus. În același timp, le prezenta și partea istorică a localității Sirmione, trebuia să garanteze siguranța turiștilor. Urmase foarte multe cursuri de salvare și recuperare, era extrem de bine pregătit”.

După dispariția lui Alexandru s-a dat alarma.

Corespondent PRO TV: „Potrivit Gărzii de Coastă italiene, în zona în care românul a dispărut apa are peste 50 de metri adâncime, iar curenții puternici îngreunează intervenția. Autoritățile au anunțat că au reușit să detecteze semnalul ceasului inteligent purtat de român pe mână, însă acesta a fost identificat la o adâncime prea mare”.

Mai multe ambarcațiuni cu scafandri și pompieri, dar și un elicopter survolează zona și îl caută pe Alexandru. Potrivit autorităților italiene, căutările se întind pe întreaga suprafață a lacului care are 370 de kilometri pătrați.