Preşedintele francez a salutat, de asemenea, într-un mesaj postat pe X, activitatea predecesorului său, Keir Starmer, "al cărui angajament în slujba ţării sale a contribuit la consolidarea cooperării dintre Regatul Unit, Franţa şi partenerii europeni", relatează AFP, potrivit News.ro.

Un mesaj de felicitare a venit, de altfel, şi de la preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze pentru a consolida parteneriatul dintre UE şi Regatul Unit, "pentru securitatea continentului comun şi pentru prosperitatea oamenilor de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii".

Burnham a declarat, de asemenea, că preşedintele SUA, Donald Trump, se va număra printre primii lideri mondiali cu care va purta discuţii telefonice. Potrivit Reuters, un oficial al Casei Albe a confirmat că cei doi au purtat o discuţie, dar deocamdată nu se cunosc detalii despre conţinutul acesteia.

Trump a scris într-o postare pe Truth Social din luna iunie când fostul prim-ministru al Regatului Unit, Keir Starmer, urma să demisioneze: „A eşuat lamentabil în două chestiuni extrem de importante — IMIGRAŢIA ŞI ENERGIA (DESCHIDEREA EXPLOATĂRII PETROLIERE în Marea Nordului!)”. Duminică, Trump l-a lăudat pe Burnham într-o postare pe Truth Social, spunând: „Locuitorii din Aberdeen, în Scoţia, dansează pe străzi pentru că noul prim-ministru, Andy Burnham, a declarat că va deschide, pe deplin, nepreţuitul petrol din Marea Nordului!”

Potrivit Reuters, Andy Burnham a declarat, de asemenea, că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi unul dintre primii lideri mondiali pe care îi va contacta şi a spus că îi va explica clar lui Zelenski că nu va exista "nicio schimbare" în sprijinul acordat de Marea Britanie Ucrainei. Ca urmare, Volodimir Zelenski a postat pe X un mesaj de felicitare în care a transmis că abia aşteaptă să aibă convorbirea cu noul lider de la Londra. "Felicitări lui Andy Burnham cu ocazia preluării funcţiei de prim-ministru al Regatului Unit. Le urăm prim-ministrului şi poporului britanic mult succes în abordarea provocărilor actuale. Marea Britanie a fost întotdeauna unul dintre liderii lumii. Suntem pregătiţi să colaborăm în toate formatele posibile. Apreciem foarte mult sprijinul acordat de Regatul Unit în domeniul politic, al apărării şi al valorilor. Bazele relaţiei noastre bilaterale sunt mai solide ca niciodată şi vom continua să ne întărim reciproc. Aştept cu interes discuţia pe care o vom avea mai târziu astăzi. Vă mulţumesc!" - a scris Zelenski.

Mesaje de felicitare au venit şi de la premierul Australiei şi cel al Danemarcei.

De asemenea, Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat, luni, pe Andy Burnham pentru numirea în funcţia de prim-ministru al Marii Britanii, el arătând că este convins că, sub conducerea acestuia, Regatul Unit va continua să contribuie activ la consolidarea păcii, a securităţii şi a cooperării internaţionale.

”Sunt încântat să îi adresez lui Andy Burnham cele mai călduroase felicitări şi urări de bine cu ocazia numirii sale în funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. Sunt convins că, sub conducerea sa, Regatul Unit va continua să contribuie activ la consolidarea păcii, a securităţii şi a cooperării internaţionale şi că vom aprofunda şi mai mult colaborarea româno-britanică, atât la nivel bilateral, cât şi în cadrul NATO, în spiritul solidarităţii aliate”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Şeful statului arată că ”România îşi reafirmă angajamentul faţă de prietenia tradiţională, clădită pe Parteneriatul strategic reînnoit cu Marea Britanie”.

”Cei peste un milion de români care trăiesc în Regatul Unit rămân o punte esenţială între cele două societăţi ale noastre”, mai transmite preşedintele.

Noul lider al Partidului Laburist britanic Andy Burnham a fost numit luni premier al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea, care i-a cerut să formeze un Guvern, a anunţat într-un scurt comunicat Palatul Buckingham, relatează AFP.