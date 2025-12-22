Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

22-12-2025 | 20:57
Volodimir Zelenski
AFP

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

"Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici. Există garanţii de securitate între noi, Uniunea Europeană şi SUA, un document cadru", a spus Zelenski la o întâlnire cu diplomaţi, relatează agenţia EFE.

De asemenea, a adăugat el, "există un document separat între noi şi SUA privind garanţiile de securitate", garanţii care "vor trebui examinate de Congresul SUA, împreună cu detaliile şi anexele lor".

Zelenski: Suntem aproape de un rezultat real

Zelenski a subliniat că existenţa documentelor cadru şi faptul că la elaborarea acestora a participat şi partea americană înseamnă că "suntem foarte aproape de un rezultat real". Totuşi, el a admis că un plan de pace nu va satisface niciodată pe toată lumea şi va necesita compromisuri.

Preşedintele ucrainean a mai anunţat că delegaţia ucraineană care a fost la Miami pentru noi discuţii cu SUA se află în drum spre Ucraina şi urmează să examineze ultimele evoluţii împreună cu negociatorii ucraineni.

"Americanii au rămas (la Miami) pentru a desfăşura negocieri cu reprezentanţii ruşi. Vor discuta. Apoi noi vom primi toate informaţiile de la ei, iar ei de la noi", a explicat Zelenski.

Şi purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunţat mai devreme luni că emisarul rus Kirill Dmitriev va reveni astăzi la Moscova şi îl va informa pe preşedintele Vladimir Putin despre rezultatele negocierilor care s-au desfăşurat în weekend la Miami la reşedinţa emisarului special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.

Viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a vorbit tot luni despre "progrese lente" în negocierile cu SUA asupra planului propus de Trump pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, dar a denunţat totodată "tentativele rău intenţionate" ale unor aliaţi europeni ai Ucrainei, care au "coşmaruri" în faţa perspectivei unei înţelegeri ruso-americane.

Acuzaţii dure la adresa Europei

"Observăm progrese lente. Dar acestea sunt însoţite de încercări extrem de nefaste şi rău intenţionate din partea unui grup influent de state de a torpila aceste eforturi şi de a zădărnici procesul diplomatic", a declarat viceministrul rus la clubul de dezbateri Valdai.

O înţelegere ruso-americană asupra Ucrainei "este lucrul de care se tem mult adversarii noştri de la Bruxelles şi din mai multe capitale europene, care, nici în cele mai rele coşmaruri ale lor nu-şi pot imagina rezultatele la care noi lucrăm", a mai remarcat Serghei Riabkov. Totuşi, "aceasta nu înseamnă că nu avem rezerve faţă de partea americană, inclusiv în chestiunea ucraineană", a nuanţat diplomatul rus.

Dar el a lăudat eforturile preşedintelui american Donald Trump de a găsi "soluţii durabile care să abordeze cauzele profunde ale conflictului", în contrast cu "acţiunile inadecvate şi ostile ale ţărilor europene" susţinătoare ale Ucrainei faţă de planul liderului de la Casa Albă, prezentat în urmă cu aproape o lună şi care a nemulţumit Ucraina şi susţinătorii europeni ai acesteia, întrucât prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas.

Acest plan a fost revizuit între timp de mai multe ori. Detaliile ultimei versiuni a planului nu sunt cunoscute, dar, potrivit lui Zelenski, documentul include unele concesii teritoriale din partea Ucrainei în schimbul garanţiilor de securitate occidentale.

Susţinătorii europeni ai Ucrainei au formulat contrapropuneri care includ desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina, garanţii de securitate pentru această ţară similare cu cele prevăzute de articolul 5 al tratatului NATO, plata unor "reparaţii de război" de către Rusia şi plafonarea efectivelor armatei ucrainene la 800.000 de soldaţi, faţă de efectivele de 600.000 prevăzute în propunerea iniţială.

Putin acuză Europa de „isterie”

Putin le-a reproşat aliaţilor europeni ai Ucrainei că formulează dinadins astfel de cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea şi i-a acuzat pe liderii europeni că alimentează o "isterie" prin care îşi îndoctrinează proprii cetăţeni cu frica unui război cu Rusia.

Kremlinul a dezminţit luni încă o dată vreo intenţie a Rusiei de a ataca alte ţări europene, după ce agenţia Reuters a scris că Rusia ar urmări să ocupe toată Ucraina şi apoi să ocupe şi alte ţări europene, în special din fostul bloc sovietic, citând rapoarte despre care ar fi vorbit responsabili neprecizaţi din serviciile americane de informaţii.

Şefa acestor servicii, Tulsi Gabbard, a negat existenţa unor astfel de rapoarte şi a acuzat Reuters de "minciună şi propagandă". Potrivit lui Tulsi Gabbard, serviciile secrete americane semnalează că, dimpotrivă, "performanţa Rusiei pe câmpul de luptă arată că ea nu are capacitatea nici măcar de a cuceri şi ocupa toată Ucraina, cu atât mai puţin Europa".

