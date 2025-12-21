Volodimir Zelenski vrea să se consulte cu aliaţii europeni după discuţiile din SUA

Stiri externe
21-12-2025 | 17:32
Volodimir Zelenski, UE
Getty

Volodimir Zelenski doreşte o nouă întâlnire cu aliaţii europeni după discuţiile ucraineano-americane de la Miami, pe fondul eforturilor diplomatice de a opri războiul, relatează dpa.

autor
Ioana Andreescu

„Există sentimentul comun că după munca echipei noastre diplomatice în SUA, ar trebui să ţinem acum consultaţii cu partenerii europeni într-un cerc mai larg", a postat pe platforma X Zelenski după o convorbire telefonică cu premierul norvegian Jonas Gahr Store.

Delegaţia ucraineană în Florida lucrează cu negociatorii americani

Delegaţia ucraineană în Florida lucrează cu negociatorii americani şi progresează rapid, a scris Zelenski în mesajul său. El a vorbit despre negocieri „constructive", dar nu a furnizat niciun detaliu şi a mulţumit Norvegiei pentru sprijinul său.

După discuţiile dintre negociatorii din SUA, Europa şi Ucraina de la Berlin, de duminica trecută şi luni, negocierile asupra unei soluţii de pace au intrat în următoarea fază la Florida, în acest weekend.

Negociatorii americani au vrut să le transmită rezultatele discuţiilor de la Berlin reprezentanţilor Rusiei, iar negociatorul Moscovei, Kirill Dmitriev, a vorbit despre discuţii constructive.

Citește și
Nawrocki
Ucrainenii sunt nerecunoscători Poloniei, îi reproşează Nawrocki lui Zelenski în prima lor întâlnire la Varşovia

Multe depind de dorinţa reală a Rusiei de a pune capăt războiului, a scris Zelenski. Dar în această privinţă Moscova transmite numai semnale negative, a adăugat el.

Zelenski a acuzat Rusia de atacuri pe linia frontului, crime de război în regiune de frontieră şi lovituri asupra infrastructurii din Ucraina.

Potrivit preşedintelui ucrainean, forţele ruse au utilizat aproximativ 1.300 de drone de luptă, aproape 1.200 de bombe cu planare şi nouă rachete şi rachete de croazieră împotriva Ucrainei numai săptămâna trecută.

Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, SUA, Volodomir Zelenski,

Dată publicare: 21-12-2025 17:32

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Statele Unite propun reluarea negocierilor de pace directe între Ucraina și Rusia, la Miami. Anunțul lui Volodimir Zelenski
Stiri externe
Statele Unite propun reluarea negocierilor de pace directe între Ucraina și Rusia, la Miami. Anunțul lui Volodimir Zelenski

SUA au propus ca negocierile directe dintre Ucraina și Rusia să fie reluate la Miami, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

Ucrainenii sunt nerecunoscători Poloniei, îi reproşează Nawrocki lui Zelenski în prima lor întâlnire la Varşovia
Stiri externe
Ucrainenii sunt nerecunoscători Poloniei, îi reproşează Nawrocki lui Zelenski în prima lor întâlnire la Varşovia

Președintele polonez Karol Nawrocki l-a criticat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, spunând că ucrainenii nu au arătat suficientă recunoștință pentru sprijinul primit de la Varșovia după invazia Rusiei.

Zelenski: „Colegii americani susțin că Putin este gata să pună capăt războiului”. Ce fel de compromis caută SUA
Stiri externe
Zelenski: „Colegii americani susțin că Putin este gata să pună capăt războiului”. Ce fel de compromis caută SUA

Volodimir Zelenski a declarat că Vladimir Putin nu dorește să pună capăt războiului, în ciuda afirmațiilor SUA, adăugând că sancțiunile, înghețarea activelor și presiunea occidentală vor determina următoarele mișcări ale Moscovei.

Recomandări
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28