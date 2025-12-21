Volodimir Zelenski vrea să se consulte cu aliaţii europeni după discuţiile din SUA

Volodimir Zelenski doreşte o nouă întâlnire cu aliaţii europeni după discuţiile ucraineano-americane de la Miami, pe fondul eforturilor diplomatice de a opri războiul, relatează dpa.

„Există sentimentul comun că după munca echipei noastre diplomatice în SUA, ar trebui să ţinem acum consultaţii cu partenerii europeni într-un cerc mai larg", a postat pe platforma X Zelenski după o convorbire telefonică cu premierul norvegian Jonas Gahr Store.

Delegaţia ucraineană în Florida lucrează cu negociatorii americani

Delegaţia ucraineană în Florida lucrează cu negociatorii americani şi progresează rapid, a scris Zelenski în mesajul său. El a vorbit despre negocieri „constructive", dar nu a furnizat niciun detaliu şi a mulţumit Norvegiei pentru sprijinul său.

După discuţiile dintre negociatorii din SUA, Europa şi Ucraina de la Berlin, de duminica trecută şi luni, negocierile asupra unei soluţii de pace au intrat în următoarea fază la Florida, în acest weekend.

Negociatorii americani au vrut să le transmită rezultatele discuţiilor de la Berlin reprezentanţilor Rusiei, iar negociatorul Moscovei, Kirill Dmitriev, a vorbit despre discuţii constructive.

Multe depind de dorinţa reală a Rusiei de a pune capăt războiului, a scris Zelenski. Dar în această privinţă Moscova transmite numai semnale negative, a adăugat el.

Zelenski a acuzat Rusia de atacuri pe linia frontului, crime de război în regiune de frontieră şi lovituri asupra infrastructurii din Ucraina.

Potrivit preşedintelui ucrainean, forţele ruse au utilizat aproximativ 1.300 de drone de luptă, aproape 1.200 de bombe cu planare şi nouă rachete şi rachete de croazieră împotriva Ucrainei numai săptămâna trecută.

