Vlad Filat reacționează după ce a fost dat în urmărire internațională: „Sunt pe loc, nu mă eschivez”

27-12-2025 | 21:02
Vlad Filat
Agerpres

Vlad Filat, fost prim-ministru şi lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a declarat, după ce a fost dat în urmărire internaţională în urma unei condamnări în Franţa într-un dosar de corupţie, că este “pe loc” şi nu se eschivează.

Vlad Dobrea

El a precizat că a contestat decizia judecătorească şi că până la epuizarea tuturor căilor de atac, cauza penală „nu poate” fi transmisă autorităţilor Republicii Moldova pentru executare, relatează newsmaker.md.

„Hotărârea respectivă nu este definitivă. Ea a fost contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor legale de atac nu poate produce efecte juridice finale. În aceste condiţii, dosarul nu poate fi transmis Republicii Moldova pentru recunoaştere sau executare, atât timp cât procedurile judiciare din Franţa sunt în desfăşurare”, a scris Vlad Filat pe Facebook.

Politicianul a mai spus că prezentarea acestei decizii judecătoreşti drept un verdict definitiv este „prematur” şi „contrar principiilor statului de drept”.

„Fac o precizare clară: Aşa cum am procedat tot timpul, sunt pe loc, nu mă eschivez şi nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis şi transparent”, a adăugat el.

Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internaţional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franţa la 2 ani de închisoare. Solicitarea a fost iniţiată la data de 26 decembrie.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 27-12-2025 21:02

